Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini fanno sul serio: l’ultima decisione manda in delirio i fan

Sembrano fare davvero sul serio Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini. L’ultima decisione della nuova coppia fa impazzire i fan: cos’è successo.

Michelle Hunziker sembra essersi lasciata alle spalle la storia d’amore con Tomaso Trussardi ed adesso sembra fare sul serio con Giovanni Angiolini. Andiamo quindi a vedere l’ultima decisione presa dalla showgirl elvetica.

Sembrano fare davvero sul serio Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini. I due sono legati sentimentalmente dalla scorsa primavera ed adesso già sarebbero arrivate le prime presentazioni in famiglia. La conduttrice Mediaset ha presentato il nuovo compagno alla figlia Aurora Ramazzotti, avuta dall’ex marito Eros, e al suo fidanzato Goffredo Cerza. A paparazzare i due a cena a Milano ci hanno pensato gli inviati del settimanale Nuovo. Aurora Ramazzotti sembra aver trovato già il giusto feeling con il nuovo amore della madre.

Inoltre sembra esserci grande intesa anche con Goffredo, giovane ingegnere che ama la primogenita di Michelle Hunziker da qualche anno. Nelle prime immagini pubblicate dal settimanale si può vedere una Michelle unita e complice con il suo Giovanni. Dopo aver trascorso una piacevole serata con Aurora e Goffredo si sono recati in un lussuoso hotel del centro dove si sono potuti godere un poco di intimità. I due ancora non hanno parlato pubblicamente del loro legame sentimentale, che però diventa sempre più importante giorno dopo giorno. Andiamo quindi a vedere tutti i dettagli sulla loro relazione.

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini, tempo di presentazione in famiglia: followers in delirio

Ad oggi sappiamo davvero poco sul nuovo fidanzato di Michelle Hunziker. Sul web si trovano poche notizie che riportano come Giovanni Angiolini sia nato e cresciuto in Sardegna dove vive ancora oggi. Infatti è un chirurgo che lavora nella città di Alghero. Angiolini è uno specialista in Ortopedia, Traumatologia, Chirurgia Protesica e Artroscopica. Stando alle voci di gossip l’incontro tra i due sarebbe arrivato proprio grazie allo sport. Infatti Michelle è nota proprio per essere anche una grande sportiva.

Giovanni invece è diventato popolare nel 2015, quando ha partecipato al Grande Fratello, all’epoca ancora condotto da Alessia Marcuzzi. Nella Casa più spiata d’Italia ha intrecciato una relazione con l’infermiera Mary Falconieri. Dopo una breve convivenza, però, i due si sono lasciati a causa di una presunta infedeltà di lui. Inoltre al termine della relazione i due si sono lanciati diverse frecciatine. Successivamente Angiolini ha amato Nieves Bolos, una modella spagnola laureata in Psicologia dello sport, relazione finita nell’estate del 2021. Dopo un breve flirt con Giulia Salemi è poi arrivata Michelle Hunziker che ha riportato l’amore nella sua vita.