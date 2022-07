Laura Pausini è pronta, torna in tv con un talent show: l’indiscrezione fa impazzire i fan. Tutto fatto per il suo nuovo impegno

Non c’è un nuovo album, almeno per ora, da promuovere e non ha in programma un nuovo tour mondiale. Anche per questo Laura Pausini ha deciso che il suo prossimo impegno sarà ancora in televisione, dopo il successo successo dell’Eurovision Song Contest a Torino.

Anche questa volta il suo impegno avrà a che fare con il mondo della musica, anche se passerà dagli artisti affermati a quelli che invece devono trovare ancora un ingaggio. Come anticipa il sito DavideMaggio.it, Laura tornerà protagonista di un talent show in Spagna nella prossima stagione televisiva.

Pare infatti che sia stata scelta come coach a La Voz, versione spagnola di The Voice. Un talent che in Italia non ha avito grande fortuna ed è stato rilanciato da Antonella Clerici su Rai 1, anche se nella versione Senior che tornerà il prossimo autunno. In Spagna invece su Antena 3 continua ad essere uno dei programmi più visti, nonostante un evidente calo di ascolti rispetto alle prime edizioni.

Laura Pausini è pronta, il nuovo impegno sta per cominciare

Le registrazioni per la nona edizione de La Voz, con le ‘Blind Auditions’ inizieranno a fine mese e per lei sarà un gradito ritorno. C’era già stata nel 2015 e nel 2020, quando vinse avendo in squadra Kelly Isaiah, mentre nel 2018 era stata protagonista, sempre con lo stesso ruolo, di X Factor in Spagna.

Non è ancora chiaro se per affrontare questo impegno lascerà a casa sua figlia Paola oppure la porterà con sé. Di recente ha confessato sui social tutta la sua emozione per un’esperienza che hanno condiviso. Sono state insieme alla comunione di uno dei suoi nipoti, Tommaso, e lei ha deciso di andarci in treno.

Laura Pausini agli Eurovision Song Contest (ANSA)”Per la prima volta da quando è nata, io e Paola abbiamo fatto un viaggio da sole, in treno, verso la Romagna, con uno zaino e una borsetta. Abbiamo cenato sul prato su grandi tavoli di legno sembrava di essere in un film!”, ha raccontato. Una scena di vita comune, che per un personaggio così popolare tanto comune non è.