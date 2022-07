Isola dei Famosi, in frantumi il matrimonio dell’ex naufrago: “Ha baciato un altro”

Un noto ex naufrago dell’Isola dei Famosi vede andare in pezzi il proprio matrimonio per una rivelazione scioccante

L’Isola dei Famosi è un reality show targato Mediaset che non fa parlare di sé solo per l’avvincente sfida tra i naufraghi in Honduras. Ma anche per le vicende personali dei partecipanti, dentro e fuori dall’isola.

Proprio in tal senso si torna a parlare in queste ore della burrascosa fine del matrimonio di un ex naufrago, che ha partecipato all’edizione 2022 dell’Isola dei Famosi. Vale a dire il pilota Marco Melandri.

L’uomo, vero e proprio campione di motociclismo, ha visto finire in maniera piuttosto pesante il matrimonio con Manuela Raffaetà, conosciuta durante la sua esperienza nel mondo dei motori. Un addio tormentato che vanta nuovi retroscena delle ultime ore.

L’ex moglie di Melandri racconta la fine del rapporto: “Non potevo aspettarlo per sempre”

Marco Melandri e Manuela Raffaetà si sono lasciati definitivamente dopo la partecipazione all’Isola dei Famosi del pilota. Ma c’erano già dei segnali chiari sulla crisi del loro rapporto sentimentale, nonostante la presenza della figlia Martina.

La stessa Manuela ha deciso di raccontare a Mow i reali motivi della rottura: “Avevo dichiarato che stavo voltando pagina e l’ho fatto. Io sono una persona libera e posso fare quello che voglio. Ci sono dei corteggiatori ai quali quando posso, quando la bimba è tranquilla, posso ritagliare dello spazio anche da donna e non solo da mamma. Poi nella vita non si sa mai cosa succederà. Io ci ho tenuto tantissimo a provare a salvare la mia famiglia, ci ho messo tutto l’impegno possibile immaginabile, in tutte le maniere. Purtroppo non sono riuscita. Poi dopo nella vita cosa succederà non lo sappiamo neanche noi… Hai visto Belen con Stefano e altre situazioni…”.

Il paradosso è che Manuela Raffaetà si è subito consolata con un altro pilota, ovvero Luca Salvatori. I due sono stati paparazzati assieme e sarebbe scattato anche un bacio: “C’era sintonia tra noi, anche se ci eravamo visti solo una volta. Il bacio è scattato perché non potevo stare ad aspettare Marco tutta la vita”. Anche se la ex di Melandri ha fatto sapere di essere libera e senza alcun rapporto esclusivo con altri uomini.