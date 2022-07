“Ilary Blasi via da Roma”, indiscrezione pazzesca: tutta ‘colpa’ di Silvia Toffanin

Una clamorosa indiscrezione di gossip rivela come Ilary Blasi sia andata via da Roma a causa di Silvia Toffanin: scopriamo cos’è successo.

Non è di certo un periodo fortunato per Ilary Blasi, reduce dalla separazione con Francesco Totti. Adesso la showgirl romana sarebbe stata costretta ad abbandonare la capitale a causa di Silvia Toffanin: l’ultima indiscrezione di gossip.

Nelle ultime settimane la vita di Ilary Blasi è stata stravolta dopo la separazione da Francesco Totti. Infatti all’inizio sembrava proprio che lei dovesse rimanere nella loro villa di Roma con i figli, adesso invece lo scenario sembra essere cambiato. Stando alle ultime indiscrezioni di gossip, sembra proprio che la nota conduttrice Mediaset possa abbandonare la capitale. Ovviamente insieme a lei dovrebbero trasferirsi anche i figli.

A rivelare per prima la notizia ci ha pensato il settimanale Nuovo TV. Infatti il settimanale di cronaca rosa ha così fatto il punto sulla separazione più chiacchierata del momento, raccontando quale sarà il futuro di Ilary. Infatti sulle pagine del giornale di gossip si legge: “starebbe valutando la possibilità di trasferirsi a Milano insieme ai figli. A pochi chilometri, in quel di Cologno Monzese, c’è il quartier generale di Mediaset“. Andiamo quindi a vedere le ultime sulla showgirl che ha presentato l’ultima Isola dei Famosi.

Ilary Blasi via da Roma, c’entra Silvia Toffanin: trasferimento con i figli

Oramai da diversi anni Ilary Blasi è una delle conduttrici più importanti di casa Mediaset. Da anni, soprattutto nel periodo di conduzione dell’Isola dei famosi, fa da pendolare tra Roma e Milano. Infatti è oramai risaputo che spesso diversi telespettatori l’hanno trovata alla stazione il giorno dopo la diretta. Considerando quindi il luogo di lavoro, è possibile che scelga di abitare a Milano così da evitare continui viaggi e spostamenti.

Una scelta di vita sensata, visto che tutti gli studi di Mediaset si trovano proprio a Milano. Nel futuro di Ilary Blasi, inoltre, il Biscione ha tantissime nuove opportunità. Infatti non ci sarebbe solamente la nuova edizione dell’Isola dei Famosi, prevista per la primavera del 2023. Inoltre un ruolo fondamentale in questa decisione di vita presa da Ilary Blasi potrebbe averlo Silvia Toffanin. Le due oltre ad essere colleghe sono anche grandi amiche, e sono pronte ad intensificare questo rapporto in questo periodo di transizione per la Blasi.