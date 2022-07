GF Vip 7, altro smacco a Signorini: il “no” è definitivo

Un altro secco rifiuto incassato da Alfonso Signorini per quanto riguarda la prossima edizione del Grande Fratello Vip

Momento delicato per Alfonso Signorini. Il noto giornalista di gossip e presentatore televisivo è alle prese con la scelta del cast per la nuova edizione del Grande Fratello Vip su Canale 5.

Il GF Vip 7 comincerà a partire da metà settembre prossimo e diventerà il programma di punta delle serate di Mediaset, visto che è il reality show più seguito in Italia. Signorini deve ancora sciogliere le riserve sui prossimi concorrenti, ma ancora sono tante le incertezze.

Un ennesimo rifiuto è arrivato, anche se non come novità assoluta, da un personaggio celebre della televisione italiana. In passato Signorini e compagnia già lo avevano ‘tentato’, ma sembra che la sua decisione sia ormai definitiva.

Il presentatore ha detto no: “Non parteciperò mai al GF Vip, ormai non ci provano più”

Stiamo parlando di Giorgio Mastrota, il re indiscusso delle televendite a Mediaset. Il personaggio televisivo ha fatto sapere come i produttori e gli autori del GF Vip abbiano più volte provato a convincerlo a prendere parte al reality, essendo lui persona amata e ironica.

Intervistato dal magazine Nuovo, Mastrota ha fatto sapere di non essere tipo da reality, dunque di non voler gettarsi nella mischia del GF: “Tante volte mi hanno proposto di prendere parte al Grande Fratello, ma ormai non ci provano neppure più…Ora sanno che la mia risposta è e sarà sempre no. Ho un lavoro e preferisco continuare a fare bene questo, piuttosto che andare in Tv a parlare a vanvera”.

Niente da fare per Alfonso Signorini e compagnia. Avere un personaggio come Giorgio Mastrota all’interno della casa sarebbe stato un bel colpo, ma la decisione del noto volto di Mediaset è ormai irrevocabile.

Intanto Giorgio Mastrota ha fatto sapere di essere vicino ad una nuova svolta dal punto di vista sentimentale. Entro fine anno sposerà la compagna Floribeth Gutierrez: “Le nozze si celebreranno in Valtellina entro dicembre” – ha ammesso il noto televenditore. Fiori d’arancio dunque per Mastrota, ma alla cerimonia non sarà presente l’ex moglie Natalia Estrada, con cui il rapporto non è più idilliaco.