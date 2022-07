Elodie-Marracash, tutta la verità sulla loro relazione: “Non è come pensate”. Escono dei particolari che il pubblico forse non conosceva

Il rapporto tra i due cantanti vive su un livello non convenzionale. Lo stesso Marracash ne ha parlato in una recente intervista al Corriere delle Sera, specificando alcuni punti.

Belli, famosi, fortissimi in ambito musicale e con un grande appeal anche a livello televisivo. Elodie e Marracash sono tra i personaggi più in voga del momento. I due fanno coppia fissa ormai da tempo e sui social sono gettonatissimi. Tuttavia il loro rapporto non può di certo definirsi convenzionale. A spiegarne il motivo è lo stesso rapper, in una bella intervista rilasciata ad Andrea Laffranchi sulle colonne del Corriere della Sera. Una relazione che per Marracash: “Non è come la intende la gente là fuori”.

“Come ho già detto, il nostro rapporto non è una relazione come la intende la gente là fuori, abituata a incasellare tutto“.

Su questo i due musicisti sono in piena sintona, visto che la stessa Elodie, parlando a Peter Gomez, aveva confidato: “Io sono innamoratissima ovviamente di lui, è la persona che amerò di più in tutta la mia vita sicuramente ed è una grande fortuna. Non è detto che capiti. Io l’ho capito adesso cos’è l’amore. Prima in realtà non lo sapevo. Se ci sarà un prossimo fidanzato non sarà mai all’altezza”.

Elodie-Marracash, la loro relazione non è “convenzionale”: le parole del rapper lasciano i fan stupiti

In realtà poi, come tutte le coppie che si rispettano, ci sono stati anche dei litigi piuttosto pesanti. Uno dei più pesanti risale allo scorso gennaio, quando Elodie disse al settimanale Grazia: “Gli voglio molto bene e lui (Marracash, ndr) per me è famiglia. Adesso però io ho bisogno di stare sola, le crisi sono le mie ma poi le subiscono anche gli altri. Però io odio le regole delle coppie e su questa cosa lui è d’accordo con me“.

Parlando invece di sfera professionale, Marracash ha toccato anche il tema Sanremo. La compagna è stata sia ospite che cantante in gara, mentre lui ha delle idee leggermente diverse a riguardo.

“In gara mai. A parte Rancore, il rap non ci è mai andato. C’erano i rapper ma non il rap. Come ospite ci penserei“.