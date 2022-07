Elisabetta Gregoraci, la vendetta è servita: il gesto non passa inosservato. Solo un caso oppure una mossa studiata a tavolino?

Nel corso della sua lunga carriera Elisabetta Gregoraci ha avuto a che fare con molte donne nel mondo dello spettacolo e non necessariamente sono diventate tutte amiche. Ora, secondo Dagospia, avrebbe messo nel mirino Roberta Morise, prendendosi una bella rivincita.

Ma cosa è successo tra le due? Come ha riferito il sito diretto da Roberto D’Agostino, la Gregoraci su sarebbe arrabbiata molto per un’immagine apparsa nei giorni scorsi su Instagram. Mostrava Roberta Morise, reduce dall’Isola ei Famosi 2022 e ora impegnata nel Daytime di mezzogiorno su Rai 1 con Camper, mentre era insieme a Daniela Santanché.

Roberta sarebbe stata ospite del Twiga, locale di proprietà della Santanché e di Flavio Briatore, che è cuneese come lei e suo amico da una vita. Ma evidentemente con la Morise i rapporti non sono idilliaci e la sua presenza nel locale ha scatenato una crisi di gelosia.

Elisabetta Gregoraci, la vendetta è servita: tutti i retroscena della vicenda

La ‘vendetta’ è stata servita a stretto giro di posta, perché come mostra il portale Very Inutil People, allo stesso tavolo di Elisabetta sempre al Twiga c’era Giulio Fratini. Un nome che forse non dice moltissimo a chi non frequenta l’ambiente della moda (il nonno ha fondato il marchio Rifle), ma in compenso è noto nel gossip. Due anni fa ha avuto una breve storia con Raffaella Fico, poi una molto più lunga con la Morise, finita poche settimane fa.

Secondo il portale, Elisabetta e Giulio avrebbero passato molto tempo insieme durante la serata, chiacchierando amabilmente come mostra anche un video. In più i due hanno anche iniziato a seguirsi su Instagram e Giulio è diventato uno dei nuovi follower di Nathan Falco, il grande amore della vita della Gregoraci. E molti, giudicando da fuori, la vedono come una rivincita.

la fine dell’amore tra Roberta Morise e Giulio Fratini si è consumata quando lei è tornata in Italia dopo l’Isola dei Famosi. “Dopo un anno e mezzo di fidanzamento – ha raccontato a ‘Confidenze – da pochi giorni è finita una storia in cui avevo creduto molto. Tant’è che per vivere con il mio (ormai ex) compagno mi ero perfino trasferita a Firenze. So che le relazioni possono vivere alti e bassi, ma ho resistito. Alla fine, però, è arrivato anche un tradimento da parte sua”.