Don Matteo festeggia sul set: le ultime novità hanno entusiasmato tutti

Grande entusiasmo sul set di Don Matteo dopo un’annata molto positiva per i vertici Rai: le ultimissime portano festeggiamenti

È tra le fiction Rai più amate e, nonostante l’uscita di scena di Terence Hill, anche l’ultima stagione ha raccolto risultati molto soddisfacenti a tal punto da far gratificare i vertici. Adesso c’è ancora un’altra bella notizia per la fiction.

Don Matteo è indubbiamente una delle fiction di punta della Rai e dai vertici sanno di poter contare su di lei anche nei periodi più ‘morti’ dell’anno. Uno di questi periodi è indubbiamente l’estate quando meno telespettatori si dedicano alla visione del piccolo schermo nelle calde serate. Nonostante ciò, la Rai non ha alcun dubbio sul cavallo vincente su cui puntare ed ha scelto di farlo proprio con la scorsa stagione di Don Matteo, la dodicesima, che ha portato alla vittoria della gara d’ascolti di ieri, giovedì 21 luglio, con 1.868.000 spettatori pari al 13.8% di share.

Una gran bella notizia per tutto il cast della fiction Rai e per i vertici che, ancora una volta, hanno puntato sul cavallo giusto. Nel frattempo, sono stati anche presentati i palinsesti della prossima annata Rai con una serie di fiction che torneranno sul piccolo schermo.

Tutti gli ascolti TV della serata di giovedì 21 luglio

Nonostante abbia raccolto ottimi numeri, Mediaset non può sorridere, gli ascolti restano più bassi rispetto alle reti Rai. In particolare, su Canale 5 la prima tv di Se Mi Vuoi Bene, film del 2019 di Fausto Brizzi con Claudio Bisio ed Elena Santarelli ha raccolto davanti al video 1.657.000 spettatori pari al 12.5% di share. Su Italia 1, invece, FBI Most Wanted ha intrattenuto 1.023.000 spettatori pari al 7.1% di share. A stupire è stata indubbiamente Bianca Berlinguer che ha cavalcato l’onda degli ultimi avvenimenti politici e con Zona Bianca su Rete 4 ha raccolto 1.120.000 spettatori con il 9.6% di share.

Tornando alle reti Rai, dopo il successo di Rai Uno, su Rai Due il film del 2021 di Nicolas Cuche con Audrey Dana e Tiphaine Daviot, Il Mio Amico Jeff ha interessato 731.000 spettatori pari al 5.3% di share. Per finire, su Rai Tre La Grande Opera all’Arena di Verona (Carmen) ha raccolto davanti al video 524.000 spettatori pari ad uno share del 4.2%