Davide Donadei, dopo Chiara Rabbi la beffa: “Non ce la faccio più”

Un periodo no per Davide Donadei che dopo Chiara Rabbi è costretto ad affrontare un altro grande problema di lavoro

Non c’è pace nel cuore del tronista di Uomini e Donne che sta vivendo un periodo tutt’altro che sereno. Dopo la crisi in amore, anche nel lavoro stanno arrivando spiacevoli notizie che ha deciso di condividere con i suoi follower.

Negli ultimi giorni, Davide Donadei e Chiara Rabbi sono la coppia più chiacchierata del momento per la loro crisi. Inizialmente è stata Deianira Marzano a raccontare di una ‘grande crisi’, successivamente confermata, nonostante l’augurio sia stato quello di uscirne più forti e uniti di prima. Tuttavia, nelle scorse ore, il tronista di Uomini e Donne ha pubblicato una frase su Instagram sembrata un po’ ambigua ai suoi follower: “Non mi aspetto sensibilità da nessuno. Vi assicuro che ci facciamo già male da soli. Non infierite”.

Nonostante non sia chiaro a chi sono riferite queste parole, in particolare, è evidente che la coppia stia cercando un po’ di tranquillità e magari di poter risolvere la loro crisi nella più totale privacy, anche se con i social l’impresa sembra essere molto ardua. Tuttavia, Davide Donadei sta affrontando un altro tipo di problema.

Davide Donadei ed il Covid: il suo ristorante rischia grosso

Non tutti sanno che Davide Donadei e Chiara Rabbi gestiscono insieme un ristorante a Lecce che è molto frequentato. Nelle ultime ore, l’ex tronista di Uomini e Donne ha pubblicato lo screen di una chat su Whatsapp con qualcuno che gli disdiceva un compleanno con circa 20 bambini a causa Covid. Una vera e propria perdita per Davide che ha commentato: “No vabbè, clamoroso. Non ce la faccio più, davvero. Cioè capite? Così è difficile! 21 luglio”. Da inizio pandemia, il settore della ristorazione è indubbiamente uno dei più colpiti e Davide si trova ad affrontare un altro problema oltre la crisi con Chiara.

Una delle coppie più solide del dating show di Maria De Filippi, la loro crisi è stata un fulmine a ciel sereno per tutti, specialmente per gli inguaribili romantici che avevano puntato tutto su di loro.