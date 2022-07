Boom Sanremo 2023! Ci sarà anche lei all’Ariston: colpo mai visto di Amadeus. Iniziano i grandi preparativi per il Festival del prossimo anno

Come sempre in estate si continua a studiare le mosse per la kermesse canora più importante d’Italia. Una bella novità riguarda una famosissima attrice inglese.

Come sempre i preparativi di Sanremo non conoscono interruzioni. L’evento televisivo più seguito della Rai, attira tutte le attenzioni da parte degli organizzatori 12 mesi all’anno. Appena conclusa un’edizione si punta già alla messa a punto della prossima. Come avvenuto negli ultimi 3 anni, anche nel 2023 il padrone di casa sarà sempre Amadeus, confermatissimo nel ruolo di direttore artistico. Il presentatore di Ravenna è stato in grado di mettere su nel tempo una squadra affiatatissima (vedi Rosario Fiorello e Orietta Berti) e probabilmente riproporrà molti dei volti già ammirato all’Ariston in questo periodo. Per la serie commistione con lo sport, andò molto bene anche l’esperimento Ibrahimovic nel 2021, poi non replicato nel 2022. Alcune indiscrezioni che circolano sul web parlano per la prossima annata di alcuni ospiti davvero speciali, con una pista che porta a Londra.

Sanremo 2023, la nuova mossa di Amadeus: si tratta per la presenza di una famosissima attrice britannica

Secondo quanto dichiarato da Alberto Dandolo, sulle pagine del prossimo numero in uscita del settimanale Oggi, Amadeus sarebbe volato in queste ore in Inghilterra. Il motivo della missione del presentatore era quello di parlare con una famosissima attrice. Come scritto dal famoso giornalista la trattativa per la “super ospite” sarebbe in fase avanzata e lascerebbe davvero di stucco il pubblico italiano.

Sul giornale si legge infatti: “Un po’ in sordina, Amadeus è fuggito a Londra per incontrare alcune attrici da inserire nel cast fisso della kermesse musicale di Rai1“. L’idea di “Ama” è quello di inserire in pianta stabile questa nota interprete britannica nel suo staff all’Ariston. Per ora il nome del personaggio, che darebbe un ulteriore visibilità internazionale all’evento, è rimasto top secret. Non è escluso che possa essere proprio il conduttore a svelarlo a breve in anteprima al TG1, come avvenuto altre volte in passato.

In attesa di capire chi vedremo sul palco più famoso d’Italia, ricordiamo che Sanremo 2023 sarà in onda su Rai 1 dal 7 all’11 febbraio del prossimo anno. Al fianco di Amadeus, in qualità di co-conduttori e spalle troveremo sia Chiara Ferragni che Gianni Morandi, terzo classificato nella passata edizione.