Anticipazioni Una Vita, Ramon è costretto ad uccidere: scacco matto ad Acacias

Nelle prossime puntate di Una Vita, Ramon sarà messo sotto scacco e sarà difficile per lui fare una scelta: tutte le anticipazioni

Ad Acacias la tensione è palpabile e a finirci sotto è il Palacios che ha stretto un gran rapporto solido con Fidel, ma che lo porterà ad arrivare in un punto di non ritorno. Al centro delle trame delle prossime puntate ci sarà Ramon tra la vita e la morte.

Una Vita non si ferma e con la sua programmazione continua a portare colpi di scena sul piccolo schermo con i suoi protagonisti. Quanto sta accadendo ad Acacias ha dell’incredibile, dopo il famoso attacco anarchico nulla è più come prima -esattamente come aveva promesso la produzione- ma ciò che deve arrivare è ancora più intenso. L’amicizia tra Ramon e Fidel prosegue tra alti e bassi, tra unità di pensiero e non, ma entrambi hanno sete di vendetta e vorrebbero trovare chi ha ucciso i loro cari durante l’attacco.

Fin qui, tutti gli indizi portano a pensare che i due uomini assetati di vendetta siano stati i protagonisti dell’assassinio di Fausto Salazar, colui che ha organizzato l’attentato ad Acacias. Come se non bastasse, presto il Palacios finirà nei guai, nel momento in cui Aurelio scoprirà del suo rapporto con Fidel.

Anticipazioni Una Vita, Davide è a rischio: Aurelio vuole ucciderlo

Come poteva non entrare in gioco Aurelio Quesada nella trama vivissima di Una Vita? Nelle prossime puntate, il temutissimo darkman della soap opera spagnola terrà sotto scacco Ramon per un proprio tornaconto: dopo aver scoperto del suo rapporto con Fidel e di ciò che hanno fatto insieme, tra omicidi e ricatti, comincerà a minacciare il Palacios. Ciò che gli chiede è di uccidere Davide, finto marito di Valeria di cui vuole sbarazzarsi.

Se Aurelio è sollevato dalla conversazione con Ramon, quest’ultimo sarà sconvolto dalla richiesta e si sentirà con le spalle al muro. È arrivato il momento per il Palacios di fare i conti e capire cosa gli conviene fare: si sporcherà effettivamente le mani dell’omicidio di Davide?