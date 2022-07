Alex Belli, Delia e Soleil, una provocazione continua: sentite cosa ha detto. Il tormentone continua anche a mesi dalla fine del GF Vip 6

Come succede in molti settori della vita, il problema non è tanto trovare un lavoro quanto farselo durare. E così Alex Belli e Delia Duran stanno studiando tutte le tattiche possibili per continuare a farsi seguire dal loro pubblico e spuntare nuovi contratti.

Il metodo più facile e sicuro è quello di tenere duro. Perché come abbiamo imparato seguendo il GF Vip 6, quella tra Alex e Delia è una coppia molto aperta anche se lei non sembra convintissima. Ma lui è un fautore dell’amore libero. Anzi lo ha fatto diventare anche una canzone, con lo stesso titolo, che sta portando in giro nelle sue serata estive per farla diventare un tormentone.

E così ogni occasione è buona per ricordare a lei, ma anche a noi, l’unico motivo che può portare ancora il pubblico a seguirli. Pensare o sperare che ci sia di nuovo un coinvolgimento di Soleil nella loro vita sentimentale, anche se non ci sono elementi. Belli in questo è molto abile e non perde occasione.

Come nelle ultime ore, con una delle sue Stories su Instagram. Ha cucinato lui e alla sua compagna ha servito un piatto di pasta. Ma non un primo qualsiasi: “Visto che hai fatto una stagione intera sui triangolo, eccoti il tuo piatto preferito: i triangoli al datterino“. Lei non raccoglie e non replica, perché tanto, quello che doveva dire l’ha detto.

Alex Belli, Delia e Soleil, una provocazione continua: il Grande Fratello non finisce mai

Peccato per Belli, ma anche per Delia, che almeno per il momento Soleil avendo capito benissimo il loro gioco fino ad oggi non si sia prestata a spalleggiarli. Anzi, di recente quando in Puglia ha festeggiato il suo compleanno, ha invitato moti amici ma tra loro non c’era la coppia che l’ha fatta impazzire.

Dopo un’estate di riposo, per Soleil si annuncia una lunga stagione in televisione e forse non solo. Farà ancora parte di Back to School che tornerà prossimamente in prima serata si Italia 1 e intanto a un fan ha confessato quello che le manca di più del Grande Fratello. A sorpresa non è una persona ma una situazione: lei viveva per le dirette e ora la rimpiange.

Se Soleil è in Puglia, Belli e la Duran sono appena tornati da una vacanza a Mykonos. Ora resteranno in Italia però perché hanno molti impegni, lui con la sua band e lei per partecipare a diverse serate.