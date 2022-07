Bomba a Uomini e Donne, è rivoluzione: via due protagonisti assoluti?

Una vera e propria rivoluzione potrebbe colpire il mondo di Uomini e Donne. Infatti potrebbero andare via due protagonisti assoluti: i dettagli.

Il dating show Uomini e Donne potrebbe subire una significativa rivoluzione nel corso della prossima stagione televisiva. Maria De Filippi potrebbe rinunciare a due protagonisti assoluti: scopriamo cos’è successo.

La Mediaset ha confermato senza troppe esitazioni Uomini e Donne anche per la prossima stagione televisiva. Il dating show, però, potrebbe andare incontro ad una vera e propria rivoluzione. Infatti Maria De Filippi potrebbe rinunciare a due protagonisti come Gianni Sperti e Gemma Galgani. Questo è solamente l’ultimo retroscena che riguarda la storica trasmissione del primo pomeriggio di Canale 5, il cui ritorno in televisione è fissato a partire dal prossimo settembre.

Maria De Filippi potrebbe quindi rinunciare a due personalità di punta della sua trasmissione. La presentatrice di punta di Canale 5 è pronta a mescolare le carte in tavola. Dopo diversi anni all’interno del dating show Sperti e la dama torinese del Trono Over potrebbero dire addio alla trasmissione, per cimentarsi in una nuova esperienza lavorativa. Per i due infatti potrebbe esserci un reality nel futuro prossimo, sempre in onda sulla rete ammiraglia di Mediaset. Andiamo quindi a vedere le ultime indiscrezioni.

Uomini e Donne, incredibile indiscrezione: via Gianni Sperti e Gemma Galgani

Scendendo nel dettaglio, infatti, nel corso della prossima stagione televisiva Maria De Filippi sarà impegnata anche in un nuovo programma. Infatti la storica presentatrice di Canale 5 sarà dietro la nuovissima edizione de La Talpa. Il celebre reality show è pronto a tornare dopo anni di assenza, con Mediaset che ha pensato di inserirlo nel palinsesto primaverile, ovviamente sulla rete ammiraglia. A produrre lo show sarà proprio la conduttrice di Uomini e donne.

Mentre invece per la conduzione le due principali candidate sono Barbara d’Urso e Silvia Toffanin. Il settimanale di Riccardo Signoretti però ha lanciato un’altra clamorosa indiscrezione. Infatti tra i nomi dei concorrenti spuntano proprio quelli di Gianni Sperti e Gemma Galgani, entrambi super-protagonisti della trasmissione dei sentimenti.Per l’opinionista così come per la dama torinese potrebbe arrivare questa nuova esperienza televisiva e per entrambi significherebbe lasciare lo studio di Uomini e donne.

Insieme ai due volti di Uomini e Donne potrebbe esserci anche Karina Cascella, ex opinionista. Vedremo quindi nei prossimi mesi se questi tre nomi saranno confermati, ma soprattutto se Gianni Sperti e Gemma Galgani lasceranno definitivamente il dating show.