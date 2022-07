Uomini e Donne, indiscrezione bomba: “Torna uno dei volti più amati”

Una clamorosa indiscrezione ha entusiasmato tutti i telespettatori di Uomini e Donne. Infatti è pronto a tornare uno dei cavalieri più amati.

Settembre si avvicina ed è un mese speciale soprattutto per tutti i fan di Uomini e Donne, che potranno gustarsi i nuovi episodi del dating show. In studio potrebbe tornare uno dei volti più amati: scopriamo di chi si tratta.

Manca sempre meno al ritorno di Uomini e Donne nel palinsesto di Canale 5. Sono tante le sorprese che aspettano i telespettatori nel corso della prossima stagione. Tra queste potrebbe esserci un grande ritorno, stiamo parlando dell’ex cavaliere Marcello Messina, uno dei volti più amati delle ultime edizioni. Infatti l’uomo ha convinto tutti gli affezionati alla trasmissione, nonostante lo scetticismo di Gianni Sperti, Tina Cipollari, Armando Incarnato e Ida Platano. Fortunatamete, dopo tanti battibecchi è stata sancita una pace con la dama di Brescia.

Ancora una volta a lanciare la succosa anticipazione ci ha pensato il profilo Instagram di Uominiedonneclassicoeover. Infatti sul portale specializzato gestito da Lorenzo Pugnaloni, si legge: “Marcello potrebbe tornare nel parterre over (magari a settembre o nel corso dell’edizione prossima)“. Parole che fanno sicuramente felici i fan, visto che sono tantissimi coloro che, nonostante i sospetti che giravano intorno alla figura di Marcello, hanno continuato a sostenerlo. Ancora oggi c’è chi segue con affetto le avventure social del cavaliere, che adesso è single ed è pronto a rimettersi in gioco.

Uomini e Donne, torna Marcello Messina: incredibile anticipazione

Marcello Messina è quindi pronto a tornare nello studio di Uomini e Donne, dopo aver annunciato la fine della sua storia con Viviana lo scorso mese di giugno. L’ex cavaliere tanto amato dai telespettatori ha lasciato il programma proprio per viversi questa relazione nata all’improvviso. Per lui c’è stato un colpo di fulmine, fuori dagli studi televisivi. Proprio per questo motivo ha parlato con la redazione, decidendo di abbandonare gli studi di Canale 5.

Viviana, infatti, non ha mai fatto parte di Uomini e Donne, ma è stato solamente l’ennesimo colpo di fulmine del cavaliere che per la donna ha deciso addirittura di abbandonare i riflettori. Sembrava che Marcello avesse finalmente trovato l’amore e la felicità, che da tempo cercava. Ma tra loro non è andata a finire bene. Adesso bisognerà capire se il cavaleire sarà davvero pronto a tornare sotto le luci dei riflettori. Ovviamente Maria De Filippi sa benissimo che una sua presenza agiterebbe e non poco il parterre del Trono Over.