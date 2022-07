Un Posto al Sole, anticipazione clamorosa: sarà rottura definitiva

Prossime puntate ad alto tasso di pathos e sorpresa in Un Posto al Sole. Succederà di tutto prima della pausa estiva

Fa parlare di sé ogni settimana la trama complessa di Un Posto al Sole, la soap opera targata Rai Tre che vanta sempre un seguito enorme, nel suo orario di access prime time dal lunedì al venerdì.

Il palinsesto Rai ha già annunciato che Un Posto al Sole andrà in ferie, come di consueto, per un paio di settimane. Tra il 15 ed il 26 agosto prossimi la nota soap non andrà in onda, fermandosi prima della ripresa in pompa magna a fine mese.

Tanti gli intrecci e le storie da risolversi entro la sosta di ferragosto. Le anticipazioni fuoriuscite in questi giorni fanno già parlare di sé, con una possibile rottura clamorosa per una coppia che ha appassionato tutti i telespettatori più fedeli.

Chiara lascia Nunzio a Napoli. Crisi nera invece tra Raffaele e Ornella

Le indiscrezioni fuoriuscite quest’oggi parlano di una storia ai ferri corti. Quella tra Nunzio, il giovane cuoco di Caffè Vulcano, e la fidanzata Chiara. I due avevano deciso di partire assieme per fuggire dalla possibile condanna della giovane donna (accusata di omicidio colposo) dopo la morte del padre di lei.

Ma qualcosa nelle prossima puntate di Un Posto al Sole sconvolgerà i due giovani protagonisti. Chiara dovrebbe decidere di partire da sola, anche per le resistenze della famiglia di Nunzio, il quale resterà totalmente scottato da questa decisione.

Un’altra coppia che rischia grosso è quella composta da Raffaele Giordano e Ornella Bruni. La dottoressa, dopo aver scoperto del rapporto confidenziale tra suo marito e la sommelier Elvira, avrà un atteggiamento freddo e distaccato. Un altro matrimonio longevo è dunque a serio rischio.

Possibile crisi sentimentale, ma in toni ben più ironici, tra la giovane Speranza ed il suo nuovo ragazzo Samuel. Tutta colpa del padre di lei, il gelosissimo Espedito, che non accetta ancora il rapporto della figlia e rischia per questo motivo di mettere l’uno contro l’altra i due giovani fidanzatini.