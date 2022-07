Simona Ventura torna a Mediaset? Arriva la risposta definitiva da parte della conduttrice che ha ben chiari in testa i suoi programmi

La prossima stagione televisiva sarà anche quella dei grandi ritorni, perché programmi tenuti nel cassetto per molti anni sono pronti per ripresentarsi, freschi come fossero nuovi. Succederà anche a La Talpa, il reality che come ha confermato Pier Silvio Berlusconi ci farà compagnia in tarda primavera su Canale 5.

Un cambio di canale importante per una storia che ricomincia. La prima edizione era stata nel 2004 su Rai 2, poi però il reality era stato acquistato da Mediaset per due edizioni su Italia 1 sempre in prima serata nel 2005 e 2005. E a parte la prima puntata in assoluto, dove c’era anche Amanda Lear, la conduttrice è stata sempre Paola Perego.

Cosa farà la conduttrice milanese nella prossima stagione lo sappiamo, perché lo ha anticipato a ‘Chi’ Simona Ventura. Da settembre le vedremo tornare insieme nella mattinata della domenica con Citofonare Rai2. Ma in quell’intervista, la Ventura ha detto anche altro: “Evviva le donne cui piace lavorare con le altre donne. Paola e io ne siamo un esempio, ma anche Maria De Filippi è una che ci valorizza. Non sopporto, invece, le donne che odiano le altre donne”.

Simona Ventura torna a Mediaset? La risposta non lascia spazio ai dubbi

Qualcuno quindi ha gatto due conti e avanzato un’ipotesi, perché al momento Mediaset non ha ancora svelato due particolari essenziali per la prossima edizione de La Talpa. Le date ufficiali, anche se sarà alla fine dell’Isola dei Famosi 2023 (ancora con Ilary Blasi) ma soprattutto la conduttrice.

A produrre il reality show sarà la ‘Fascino’ di Maria De Filippi che dovrà anche scegliere la location. Sembra chiaro che non toccherà a Queen Mary occuparsi della conduzione perché non è nelle sue corde. E se fosse quindi la stessa Ventura? Un’ipotesi che ha letto anche lei, poi ha risposto subito. Quattro parole che spiegano tutto: “Non se ne parla“. Il rispetto nei suoi confronti per Paola Perego, che è in assoluto la vera conduttrice de La Talpa, è assoluto.

E allora a chi toccherà? Il nome più gettonato, fin dalla presentazione dei palinsesti, è quello di Silvia Toffanin per la quale Canale 5 ha grandi progetti in ballo. Dovremo aspettare i prossimi mesi, giusto per la conferma.