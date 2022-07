Mirko Gancitano attacca Selvaggia Roma: sferzata pazzesca, è scontro sul web – FOTO

Nella giornata di ieri Selvaggia Roma ha ufficializzato la sua gravidanza, ma Mirko Gancitano l’ha attaccata duramente

Una battaglia social non da poco quella tra i due protagonisti di questa storia, da un lato una lieta novella che ha fatto impazzire il web, dall’altro chi ha deciso di sferrare il colpo proprio in quel preciso istante.

Selvaggia Roma è passata alla cronaca rosa per la sua storia con Francesco Chiofalo, da lei soprannominato Lenticchio, quando hanno preso parte a Temptation Island. La loro storia ha appassionato il web, salvo poi lasciarsi in TV sull’isola delle tentazioni e rifarsi una vita separatamente. Non ci voleva molto per capire di che pasta è fatta l’influencer di Roma ed il suo caratterino è subito entrato in gioco, specialmente sui social, facendo discutere molto.

Negli anni, infatti, a partire dalla sua partecipazione a Temptation Island, Selvaggia ha avuto qualche scontro social con più di un personaggio del mondo del web e dello spettacolo, creando veri e propri teatrini a suono di botta e risposta tramite Instagram stories, anche con lo stesso ex fidanzato Lenticchio. Alla notizia della gravidanza, questo botta e risposta non ha cessato di esserci.

Mirko Gancitano risponde a tono a Selvaggia Roma: lo scontro social

Nella giornata di ieri, Selvaggia Roma ha pubblicato un emozionante reel su Instagram in cui ha ufficializzato la sua gravidanza: “Sono grata alla vita per avermi fatto incontrare te. Per la prima volta sono sicura di tutto quello che provo e di quello che ho accanto.

Sei l’amore della mia vita. Mi auguro che la vita ci regali tutta la felicità che meritiamo di avere dopo aver avuto una vita difficile. Sono grata alla vita di avere accanto un papà come te. Sono felice come non mai amore mio di dare alla luce nostro o nostra figlia.

Sperando che la vita ci regali questo figlio/a sano e salvo. Sono così felice così emozionata e così curiosa del futuro che verrà”.

L’influencer ha avuto congratulazioni ed auguri da chiunque, anche dallo stesso Mirko Gancitano, fidanzato di Guenda Goria, che però non le ha risparmiato una piccola sferzata: “Menomale che sui social non si condividono certe cose”. Le sue parole vengono da qualcosa precedentemente detto da Selvaggia visto e considerato che Mirko condivide quotidianamente aggiornamenti sulle condizioni della figlia di Amedeo Goria e Maria Teresa Ruta.