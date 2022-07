Meghan Markle, gesto sconvolgente al ristorante: la Regina Elisabetta è contrariata

Ancora una vola Meghan Markle si è resa protagonista di un gesto sconvolgente al risporante. La Regina Elisabetta stavolta non ci sta: cos’è successo.

Meghan Markle torna ad essere il principale topic di discussione per tutti i tabloid del Regno Unito. Infatti l’ex duchessa si è resa protagonista di un gesto a dir poco sconvolgente al ristorante, che ha provocato lo sdegno di Sua Maestà: le ultime novità.

È di nuovo nella bufera Meghan Markle, visto che adesso fa discutere il presunto o comportamento da diva che l’ex attrice ed ex membro della famiglia reale inglese avrebbe adottato in un ristorante a New York. Ci ha pensato il portale specializzato Tiempox a riportare la notizia. Infatti sembra proprio che dopo aver partecipato ad un evento Onu nella Grande Mela Meghan, insieme al marito Harry, sia andata a cenare al ristorante Locanda Verde per cena. Stando ai testimoni la Markle avrebbe avuto un comportamento altezzoso.

Infatti secondo chi c’era Meghan Markle si è comportata da vera e propria diva. Stando al racconto dei testimoni i la 40enne avrebbe chiesto di riservare a lei, il marito e alle loro tre guardie del corpo l’intero patio del ristorante, con ben 50 posti disponibili. La richiesta però sarebbe stata respinta dai gestori del locale, che avevano prenotato un tavolo per 15 persone a causa di una festa di compleanno a sorpresa.

I proprietari hanno dunque invitato Harry e Meghan a sedersi all’interno come dei semplici clienti. I due hanno accettato mostrando il loro fastidio. Durante la cena le guardie del corpo della coppia avrebbero inoltre più volte intimidito gli altri presenti alla Locanda Verde, proibendo a tutti di fare foto e video.

Meghan Markle, comportamento da diva al ristorante: i suoi capricci

Questo è solo l’ultimo dei capricci di Meghan Markle, che più volte ha dato prova di comportarsi da vera e propria diva. Infatti in occasione del suo matrimonio con il Principe Harry, nel 2018, l’ex star di Suits avrebbe chiesto una preziosa tiara da abbinare al suo abito nuziale. Domanda prontamente respinta a causa di alcuni protocolli di sicurezza da rispettare. Questa decisione però avrebbe fatto infuriare la Regina Elisabetta.

Proprio a causa di questi comportamenti, la Markle si sarebbe allontanata definitivamente dalla Famiglia Reale ed ad oggi non avrebbe più rapporti. Inoltre dagli Usa, dove Harry e Meghan si sono trasferiti in pianta stabile, si sussurra da qualche tempo del nuovo soprannome della Markle. Infatti Meghan sarebbe soprannominata la Principessa di Montecito, dalla cittadina di Santa Barbara dove vive insieme a marito e figli, proprio per il suo evidente fare altezzoso.