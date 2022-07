Maria De Filippi incassa un clamoroso no: forfait a Uomini e Donne. La notizia ha stupito tutti e svela un particolare curioso

Per la regina del dating show di Mediaset è arrivato un “no” inaspettato. A rifiutare il salotto di Canale 5 è stato Andrea Fratino, con una motivazione piuttosto chiara.

Il segno dei tempi che cambiano. Verrebbe da esclamare se facessimo riferimento ai tanti stravolgimenti che sono avvenuti in questo periodo all’interno del nostro panorama televisivo. Volendo estendere il discorso, in realtà, questi cambiamenti riguardano l’intero sistema Italia, a livello sociale e politico, ma volendo rimanere su argomenti più futili possiamo citare il caso di Uomini e Donne. Una volta il noto programma di Maria De Filippi era un punto di arrivo per molti ragazzi. Un trampolino di lancio verso la notorietà, sulla scia di personaggi come Costantino Vitagliano e Daniele Interrante. Non era insolito saltare dal salotto Mediaset a qualche fiction nelle stesse reti e soprattutto diventare star di livello per serate in discoteca e nei locali. Come detto, però, quel tipo di appeal e di mondo forse non esiste più e adesso i giovani sono attratti da altro. La visibilità la conquistano sui social, di cui Tik Tok è decisamente l’ultima frontiera. E’ il caso di Andrea Fratino, uno dei più popolari tiktoker italiani, amatissimo dalle giovanissime generazioni.

Maria De Filippi incassa un clamoroso no: Andrea Fratino snobba Uomini e Donne!

Parlando alla web radio RDS Next, Andrea Fratino ha raccontato un retroscena che riguarda proprio il programma di Maria De Filippi. La star dei social ha raccontato della sua passione per Uomini e Donne ma di come sia cambiata la sua prospettiva a riguardo.

“Il mio sogno fin da piccolo, intorno ai 14 15 anni, era finire ad Uomini e Donne. Poi in realtà avendo questa visibilità più volte sono stato chiamato dalla redazione. Ho i messaggi, mail, mi hanno anche chiamato a telefono per andar lì. Ho detto di no. – riporta Webboh – Perché non è più secondo me la vetrina di una volta. C’è prima Uomini e Donne a parte che era diverso. C’era trono classico e trono over. Adesso sono tutti assieme. La musichetta e cambiata non posso andare a Uomini e Donne se non c’è “turu tu”. E poi, sinceramente, ero piccolino e non capivo cosa significasse andare ad un programma per trovare l’amore della mia vita”.

Insomma un brutto schiaffo morale alla celebre conduttrice e al suo dating show, ma anche un segnale che qualcosa sta veramente cambiando nei più giovani.