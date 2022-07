Luca Salatino e Soraia nella bufera: ex corteggiatrice costretta a correre ai ripari – VIDEO

Nelle scorse ore Luca Salatino e la sua scelta Soraia sono finiti nella bufera tanto da costringere l’ex corteggiatrice a far chiarezza

La coppia di Uomini e Donne è molto presente sui social e con i loro follower condividono ogni momento della loro giornata, cosa che non tutti apprezzano, specialmente quando si trascende. Per l’ultima polemica è dovuta intervenire l’ex corteggiatrice.

Soraia e Luca Salatino sono usciti da poco dal dating show di Maria De Filippi, ma hanno fatto molto parlare di sé. Inizialmente si pensava che subito dopo le registrazioni, la storia tra i due fosse già terminata, soltanto quando sono usciti allo scoperto sui social, i fan hanno preso pace e supportato a prescindere i due. Tuttavia, la quotidianità che mettono in gioco su Instagram non è sempre apprezzata, anzi.

In particolare, ieri Soraia ha pubblicato una storia in cui Luca Salatino -in maniera sicuramente poco elegante- la derideva per il suo modo di masticare una gomma. Quell’atteggiamento ha creato non poco caos sul web e la corteggiatrice è stata costretta ad intervenire.

Soraia e Luca Salatino, la bufera sul web: lei lo giustifica

Con una serie di video su Instagram, Soraia ha chiarito la situazione che ha portato lei e Luca Salatino al centro della polemica. In particolare, ad aizzare il polverone è stata la gossipara Deianira Marzano che ha fatto giustamente notare: “Ma io non ho parole ma non lo potevi dire in disparte. Questa ragazza ci è rimasta malissimo, si è sentita mortificata e ha fatto bene a non levare le storie perché la brutta figura del trappano l’ha fatta lui”. Poco dopo Soraia, invece, ha cancellato le storie e Deianira è tornata a parlare dell’argomento: “Non dobbiamo consentire a nessuno di mortificarci e se una persona ci vuol bene ci può stare tranquillamente accanto senza che noi dobbiamo cancellare o giustificare i suoi comportamenti, ma semplicemente imparando a farci rispettare perché ci sono modi e modi per dire le cose”.

Soraia ha poi pubblicato delle stories in cui ha provato a giustificare Luca Salatino: “Non sono solita rispondere alle critiche o ai commenti negativi, però mi sembra che la situazione stia degenerando. Ho tolto la storia perchè si stava scatenando un pandemonio. Magari ha avuto un modo un po’ brusco, non mi sono sentita offesa, anzi stavo ridendo, ero molto tranquilla”.