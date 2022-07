Isola dei Famosi, un nuovo neonato è in arrivo: la gravidanza dopo l’aborto

Sull’Isola dei Famosi continuano ad arrivare neonati: finalmente si appenderà un nuovo fiocco rosa o azzurro al dance show

Ilary Blasi può dirsi zia di tanti piccoli nati dai protagonisti del suo dance show, ma quella di oggi è una notizia ancor più gioiosa per gli amanti del programma. Dopo l’aborto, infatti, c’è la grande sorpresa di una gravidanza.

In Honduras si appenderà presto un nuovo fiocco, azzurro o rosa che sia, perché una delle ex naufraghe dell’Isola dei Famosi è finalmente incinta. La notizia arriva dopo un doloroso aborto spontaneo che ha segnato le sue giornate, insieme a quelle del compagno. Un neonato tanto sperato e desiderato e la voglia di completare la famiglia ad ogni costo, finalmente il momento è arrivato e la coppia l’ha comunicato con un post su Instagram.

Un momento molto dolce condiviso con tutti i fan della coppia che, insieme ad altri personaggi del mondo dello spettacolo, hanno gioito insieme ai due futuri genitori. Una grande gioia per tutti che speravano che per la coppia potesse esserci un lieto fine, soprattutto dopo la spiacevole notizia dell’aborto che li ha demoralizzati inevitabilmente.

Isola dei Famosi, Bianca Atzei e Stefano Corti presto genitori

“Ti abbiamo desiderato/a più di ogni altra cosa al Mondo. Ti aspettiamo e ti daremo tutto il nostro amore”, così su Instagram Bianca Atzei ha condiviso le foto di Stefano che le bacia un timido pancino. Immediatamente migliaia di like e commenti sotto al post, da parte di tanti amici e colleghi del mondo dello spettacolo e non solo, in particolare quelli che gridano a gran voce: “Evvaiiiiii auguri speriamo prenda tutto da bianca”, come Aurora Ramazzotti o chi spera non nasca “bastardone come il papà”.

Stefano Corti e Bianca Atzei sono pronti a diventare genitori dopo la storia che li ha afflitti lo scorso anno. In particolare, quando la musicista ha scoperto di non poter concepire naturalmente figli ed essersi affidata ad un equipe medica, è riuscita a portare in grembo un feto dopo una serie di test superati, fin quando non ha avuto un aborto spontaneo.