Guenda Goria si confessa: “È accaduto tutto dopo l’operazione”

L’operazione cui è stata sottoposta Guenda Goria è solo l’ennesima cattiva notizia dell’anno per lei ed il suo fidanzato

Mirko Gancitano e Maria Teresa Ruta hanno tenuto aggiornati i loro follower giorno dopo giorno sulle condizioni della figlia di Amedeo Goria. Adesso è lei stessa tornata sui social a raccontare quello che ha vissuto.

Un periodo per niente florido quello di Guenda Goria e Mirko Gancitano che sono freneticamente assolti dalla vita ospedaliera. Operazioni da un lato e dall’altro, forte preoccupazione e la voglia di condividere tutto, step dopo step, con i propri follower, forse per sentire il grande affetto e per ritrovare la forza di sorridere. Ancora una volta l’ex gieiffina si è trovata ricoverata d’urgenza e costretta ad un’operazione.

Un delicato intervento chirurgico che l’ha inevitabilmente indebolita, ma da cui è uscita con grande forza e determinazione accogliendo l’acclamazione dei tanti che l’hanno sostenuta durante il percorso in ospedale. Dal mondo dello spettacolo ai semplici fan della figlia di Amedeo e Maria Teresa, Guenda è stata circondata dall’affetto di tanti che gli hanno dato, seppur virtualmente, la forza di poter reagire al meglio.

Guenda Goria ed il dramma vissuto: quello che è successo dopo l’operazione