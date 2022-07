Giulia Stabile, i progetti con Sangiovanni: adesso si fa sul serio

Giulia Stabile ha rilasciato alcune dichiarazioni molto personali riguardo la sua relazione con Sangiovanni, parlando anche dei progetti di matrimonio e di avere una famiglia. Ecco cosa ha raccontato e come trascorrerà le vacanze estive.

Giulia Stabile, dopo la sua vittoria ad Amici, è subito diventata ballerina professionista della stessa trasmissione. Questo ha fatto sì che la sua popolarità si consolidasse, anche grazie al fatto che Maria De Filippi l’ha chiamata anche in un’altra trasmissione, Tu Si Que Vales. Inizialmente doveva solo essere la sostituta di Belen, che era incinta.

Quest’anno, però, la ballerina è stata confermata di nuovo nella trasmissione, ed in questi giorni è intenta a registrare le puntate del talent show che verranno poi trasmesse nel corso della prossima stagione televisiva. Mentre lei è negli studi Mediaset, il suo fidanzato sta girando l’Italia e la Spagna per promuovere la sua musica.

“È l’uomo giusto per me”: le dichiarazioni forti dell’ex Amici

Giulia Stabile non ha solo molti progetti a livello professionale, ma anche sentimentale. Ha raccontato a TPI di essere contenta di aver incontrato Sangiovanni in un’età in cui si definisce consapevole di quello che vuole dalla vita e dall’amore. Ha anche ribadito di essere sicura che il cantante conosciuto ad Amici sia l’uomo giusto per lei.

Sangiovanni e Giulia Stabile, nonostante siano molto impegnati con il lavoro, hanno alcuni progetti per quest’estate. Di sicuro trascorreranno le loro vacanze insieme, e dell’organizzazione se ne occuperà il cantante. I due ex concorrenti di Amici non partiranno da soli, ma ci sarà anche la famiglia di lui. La destinazione, al momento, è sconosciuta.

I progetti di matrimonio e di una famiglia di Giulia Stabile e Sangiovanni

Giulia Stabile ha spiegato di voler costruire una famiglia con Sangiovanni e di avere dei figli. Sia lei che il cantante, però, al momento sono molto impegnati con le rispettive carriere professionali. Si tratta dunque di un progetto lontano, che riguarda il futuro. Lo stesso si può dire anche di un’ipotetica convivenza.

Giulia Stabile ha spiegato che lei preferisce vivere a Roma, che sente più affine alla sua personalità. Sangiovanni, invece, è un po’ vagabondo, ma se potesse scegliere preferirebbe abitare a Milano. La ballerina ha riferito di sognare il matrimonio, ma come la realizzazione di un sogno: “Mi piace immaginare il giorno in cui, forse, arriverà il momento della proposta o il giorno del matrimonio in cui ci sono tutti i parenti che si commuovono, me compresa“.

Queste sono le prime immagini che arrivano dai camerini di Tu Si Que Vales, dove proprio in questi giorni della fine di luglio di stanno svolgendo le registrazioni:

Ecco un’esibizione di Giulia Stabile di qualche mese fa che è stata proposta di nuovo dalla ballerina: