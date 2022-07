Cicogna in arrivo al GF Vip: una delle concorrenti più discusse è incinta

Grande notizia per tutti i fan del GF Vip. Infatti una delle concorrenti più discusse del reality è incinta: scopriamo di chi si tratta.

In arrivo una cicogna per una delle concorrenti più discusse della storia del Grande Fratello Vip. Da poco infatti è arrivato un post sui social in cui la protagonista annuncia la lieta notizia: cosa sta succedendo.

I telespettatori del GF Vip certamente ricorderanno il personaggio discusso di Selvaggia Roma. Oggi però l’ex gieffina ha voluto lasciare ogni polemica da parte, rivelando di essere in dolce attesa. Per la bella italo-tunisina, classe 1989, si tratta del primo figlio. Questa è una svolta nella vita dell’ex stelle di programmi come Uomini e Donne, Temptation Island e Grande Fratello Vip. Dopo la lunga e travagliata relazione con Francesco Chiofalo, alias Lenticchio, ed un periodo di solitudine, il cuore di Selvaggia è tornato a battere.

Infatti sul proprio profilo Instagram, seguito da oltre un milione di persone, Selvaggia ha condiviso un emozionante video in cui mostra alcune immagini della sua gravidanza. Sui social quindi sono apparse il test positivo e le ecografie, scene toccanti per tutti i followers dell’influencer, che negli ultimi mesi aveva rivelato di aver iniziato un corso di recitazione. Il filmato ha fatto subito il pieno di like e commenti di auguri e congratulazioni. Andiamo quindi a vedere le parole della Roma su Instagram.

GF Vip, Selvaggia Roma festeggia su Instagram: è incinta!

Non è ancora chiaro se il bambino di Selvaggia Roma in arrivo è maschio o femmina. Quel che è certo è che il figlio nascerà nei primi mesi dell’anno nuovo. Un anno che si preannuncia magico e intenso per Selvaggia Roma, che ha pubblicamente ringraziato il compagno Luca Teti per averle stravolto la vita. Quindi l’influencer ha voluto annunciare la dolce attesa con un lungo post su Instagram.

Al suo interno si legge: “Sono grata alla vita per avermi fatto incontrare te. Per la prima volta sono sicura di tutto quello che provo e di quello che ho accanto. Sei l’amore della mia vita. Mi auguro che la vita ci regali tutta la felicità che meritiamo di avere dopo aver avuto una vita difficile” – ha poi concluso – “Sono grata alla vita di avere accanto un papà come te. Sono felice come non mai amore mio di dare alla luce nostro o nostra figlia. Sperando che la vita ci regali questo figlio/a sano e salvo. Sono così felice così emozionata e così curiosa del futuro che verrà“. Grande momento quindi per la Roma che finalmente aspetta il primo figlio.