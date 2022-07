Cashback, l’estate porta ottime notizie per i consumatori: c’è la conferma ufficiale. Nonostante la crisi di governo, la proposta resiste

La crisi di governo mette paura a tutti, a cominciare dai consumatori italiani che temono per il loro potete di acquisto già messo a dura prova negli ultimi due anni. Ma ora arriva una buona notizia sul fronte cashback, perché è ufficiale e nessuno potrà tornare indietro.

Là dove non arriva più lo Stato, perché il cashback è stato cancellato anche con molte critiche alla sua creazione, ci pensano altri. Cioé le società pubbliche e private che credono ancora in questa forma di spesa con rimborso immediato che tanto è piaciuta agli italiani. E allora PostePay ha deciso di prorogare fino al 30 settembre prossimo Postepay Cashback, lanciata nel 2021 per promuovere l’utilizzo dei pagamenti digitali in App Postepay.

Permette di ricevere rimborsi in cashback per ogni transazione, uguale o superiore a 10 euro, per un massimo di 10 euro giornalieri, effettuata tramite Codice Postepay. Stiamo parlando cioé del servizio di pagamento che consente ai titolari di carte prepagate o carte di debito Postepay di pagare facilmente. Basterà inquadrare il QR Code esposto nei punti vendita convenzionati e il fioco è fatto.

Cashback, l’estate porta ottime notizie per tutti i consumatori: come funziona

Ma c’è di più, perché fino al 30 settembre resisterà la speciale promozione. Il titolare di carta Postepay, prepagata o di debito, potrà ricevere 3 euro di cashback per ogni transazione pari o superiore a 10 euro effettuata con Codice Postepay. Anche in questo caso soglia massima di rimborso è di 10 euro giornalieri.

Postepay Cashback funzione con i pagamenti effettuati presso gli esercenti, le catene di supermercati e Grande Distribuzione Organizzata, le compagnie di taxi convenzionati con Codice Postepay. Basterà selezionare questa modalità di pagamento e il cliente sarà indirizzato in App Postepay per autorizzare la transazione con il proprio Codice PosteID.

E sono incluse in promozione le transazioni Codice Postepay presso i tabaccai punto LIS abilitati al servizio, fatta eccezione per il pagamento dei bollettini. Sono escluse dalla promozione solo le transazioni con Codice Postepay presso gli Uffici Postali. Ma quando arriva il cashback? Normalmente entro 5 giorni dalla data di contabilizzazione della transazione.