Bridgerton 3, rivelazioni scottanti: scoppierà l’amore nella nuova stagione

Arrivano le prime rivelazioni della terza stagione di Bridgerton, la serie televisiva targata Netflix che ha appassionato mezzo mondo

Il popolo di Netflix e degli appassionati alle serie TV può cominciare a sfregarsi le mani. Sono infatti ufficialmente iniziate le riprese della attesissima terza stagione di Bridgerton.

Si tratta della fiction in costume, ambientata nell’Inghilterra vittoriana, che ha già fatto impazzire mezzo mondo per i suoi intrighi ed i tanti sviluppi sentimentali. Senza parlare dei diversi sex symbol, sia maschili che femminili, fuoriusciti da questa serie.

Le due prime stagioni di Bridgerton hanno avuto un successo mondiale. Impossibile per Netflix non produrre dunque il terzo capitolo, che probabilmente sarà visibile sulla piattaforma streaming a partire dal prossimo anno.

Via alle riprese della terza stagione di Bridgerton: svelati già succosi retroscena

Nonostante la lavorazione alla terza stagione di Bridgerton sia appena cominciata, stanno già circolando in queste ore le anticipazioni della trama. Che come già annunciato verterà soprattutto sulla figura di Penelope Featherington (interpretata da Nicola Coughlan).

Ovviamente sarà centrale il rapporto tra Penelope ed il nobile Colin Bridgerton (a cui presta il volto Luke Newton). I due inizialmente saranno divisi, con la giovane donna che deciderà di toglierselo dalla testa e trovare marito altrove.

Le anticipazioni della stagione 3 parlano di una Penelope in grande spolvero. Vuole la sua indipendenza per continuare la doppia vita come Lady Whistledown, lontano da sua madre e dalle sue sorelle.

Ma, a causa della sua mancanza di fiducia in se stessa e della fisicità prorompente, sembrerà fallire nei tentativi di reperire un consorte. Nel frattempo però Colin tornerà dai suoi viaggi con un look diverso ed un atteggiamento indisponente. L’uomo proporrà di aiutare Penelope nella ricerca di marito, ma entrambi dovranno fare i conti con i propri sentimenti.

Novità anche per il personaggio di Eloise (Claudia Jessie), che si allontanerà da Penelope avendo trovato una nuova amicizia in un posto molto improbabile. Mentre la vita mondana della Featherington metterà a dura prova il suo alter ego Lady Whistledown e rischierà di rovinare la reputazione della giovane protagonista.