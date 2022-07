Barbara D’Urso, la delicata situazione con Stefania Orlando: “Che imbarazzo”

Dopo diversi mesi è finalmente emersa la verità riguardo la delicata situazione che ha visto coinvolta Barbara D’Urso ed i suoi autori con Stefania Orlando. Secondo la diretta interessata, quanto è stato raccontato non è vero.

Il mese di luglio ha riservato all’ex GF Vip delle importanti ricorrenze. Il primo giorno del mese ha festeggiato tre anni di matrimonio, ed oltre quindici anni di convivenza. Il 21 luglio, invece, il cane Margot è arrivato all’importante traguardo dei diciotto anni, che ha festeggiato in vacanza al mare insieme a lei.

Stefania Orlando ha deciso di godersi appieno i suoi affetti. Quando era uscita dal GF Vip ha spiegato che aveva fatto molta fatica a tornare alla sua quotidianità, e che questo aveva anche impattato sul matrimonio con Simone Gianlorenzi. Oggi ogni problema è superato ed ha anche ridotto la sua disponibilità sul web per essere più concentrata sulla vita reale.

Barbara D’urso e Stefania Orlando: “Che imbarazzo”

Recentemente, Stefania Orlando ha avuto l’occasione di tornare in Tv come conduttrice. Insieme a Tommaso Zorzi e tutto il cast di This Is My House, ha dato vita ad un format molto originale, che però non è stato dallo share televisivo. Parlando con il settimanale Mio, ha anche rivelato un incredibile retroscena riguardo La pupa e il secchione show.

Stefania Orlando ha confermato le indiscrezioni: era stata contattata dalla redazione del programma di Italia 1. Dopo un primo colloquio, però, non è seguito più nulla. La soubrette ha avuto dure parole per chi ha travisato la realtà: “Mi sono sentita in imbarazzo, non è stato carino nei confronti di Barbara e degli autori del programma“.

I progetti in televisione: “Mi piacerebbe partecipare a La Talpa”

I rotocalchi avevano riportato che Stefania Orlando avesse rifiutato di partecipare a La pupa e il secchione show, usando titoli sensazionalistici e distorcendo la realtà. L’ex gieffina ha voluto prendere le distanze da quanto è accaduto, spiegando che non è stato professionale e che non le ha fatto piacere trovarcisi coinvolta.

Stefania Orlando ha diversi progetti e desideri per il suo futuro nel mondo dello spettacolo. Ha spiegato che le piacerebbe molto partecipare a La Talpa. Il programma potrebbe anche essere condotto da Barbara D’Urso: in questo caso ci sarebbe una nuova opportunità per l’icona di Canale 5 di lavorare insieme a Stefania Orlando.

Ecco il cane di Stefania Orlando, Margot, durante la festa dei suoi diciotto anni: