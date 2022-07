Amici, l’addio è amaro: “C’è sicuramente malinconia, vi devo tutto”

L’ex ballerino di Amici ha usato delle parole molto forti per il suo addio alla trasmissione di Canale 5. Ecco perchè ha preso questa decisione e dove lo potremo vedere a partire dal prossimo autunno, quando diventerà conduttore.

Il ballerino e coreografo è arrivato ad Amici nel 2019, entrando subito nel cuore degli spettatori ed entrando a far parte del team di ballerini professionisti del programma. Proprio nella trasmissione di Maria De Filippi è nato l’amore con una collega, con cui la relazione procede a gonfie vele fino ad oggi.

A febbraio 2022, infatti, Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli hanno annunciato di essere in attesa del loro primo figlio. La nascita del bambino è prevista per settembre, e per il momento i due hanno spiegato di stare bene così. Il matrimonio non lo ritengono necessario in questo momento, dove tutte le attenzioni sono verso la gravidanza.

Amici, le motivazioni dell’addio del ballerino

L’ex ballerino di Amici, Marcello Sacchetta, è voluto tornare sulle ragioni che dopo Amici 20 lo hanno spinto a lasciare la trasmissione. Parlando con Diva e Donna, ha voluto specificare di aver preso lui la scelta di uscire dal talent show. Allo stesso tempo, ha spiegato di essere rimasto in ottimi rapporti con Maria De Filippi.

Marcello Sacchetta, infatti, è tornato ad Amici facendo qualche sporadica apparizione come giudice speciale. Ha spiegato che l’addio alla trasmissione gli ha comunque lasciato molta malinconia, perchè al talent show è consapevole di essere debitore in tutto. La popolarità e la professionalità acquisita gli hanno permesso di spiccare il volo.

Cosa farà Marcello nella prossima stagione: il debutto come conduttore

L’ex ballerino di Amici ha spiegato con queste parole il suo addio: “Ho deciso di iniziare a camminare con le mie gambe“. Il trentottenne, nella prossima stagione televisiva, debutterà nel ruolo di presentatore su Rai 2. Insieme a Mara Maionchi sarà conduttore un programma del tutto nuovo, Nudi per la vita.

La trasmissione vedrà la partecipazione di molti vip, sia della televisione che del mondo del cinema. Si presteranno a mettersi letteralmente a nudo per poter fare degli screening medici: in questo modo permetteranno di fare delle diagnosi mediche e, potenzialmente, anche di salvargli la vita da alcune patologie.

Ecco una foto della rivista a cui ha concesso l’intervista: