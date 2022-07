Il triste annuncio di Eva Henger: è successo dopo l’incidente

Eva Henger, nota attrice e personaggio televisivo ungherese ma attiva in Italia, ha puntato il dito verso diverse persone di recente

Negli ultimi mesi l’attrice Eva Henger non se l’è di certo passata troppo bene. L’ex star del cinema a luci rosse infatti ha subito un grave incidente automobilistico nella sua Ungheria, che ha costretto sia lei che il suo compagno a giorni duri in ospedale.

Tanti problemi per la Henger, fratture scomposte in più parti del corpo che l’hanno costretta ad una lunga degenza. L’attrice fortunatamente non ha mai rischiato la vita, ma ci vorranno ancora delle settimane per farla ristabilire completamente.

Il suo percorso di riabilitazione continua giorno dopo giorno. Eva Henger ha rilasciato in tal senso un’intervista a Novella 2000 per far conoscere le proprie condizioni fisiche: “Ho ricominciato a camminare. Il primo giorno senza la carrozzina, la settimana scorsa, la sera ero stanchissima. Per me camminare è quasi una novità…”

La delusione di Eva Henger: “Molti presunti amici si sono allontanati nel momento del bisogno”

Eva Henger però ha anche rivelato qualcosa di meno positivo e allegro. Durante la sua degenza, subito dopo il tremendo incidente in Ungheria, l’attrice non ha ricevuto l’appoggio di diverse persone che in precedenza sembravano legate a lei.

L’annuncio a Novella 2000 è piuttosto forte e duro: “Qualcuno che credevo più vicino al contrario si è allontanato. Mi aspettavo delle telefonate di conforto che non sono arrivate. Gente che si è allontanata nel momento del bisogno“.

Eva Henger ha ammesso di aver bisogno di sedute di psicoterapia per superare il trauma dell’incidente, che ha coinvolto anche il marito Massimiliano Caroletti, il quale se l’è cavata solo con qualche lesione minore.

Molti amici e colleghi del mondo dello spettacolo si sarebbero dunque disinteressati delle condizioni della Henger. Tra i pochi ad essere accorsi alla clinica Parioli, dove l’attrice è in cura, sono stati gli attori Massimo Boldi e Nadia Rinaldi, entrambi da tempo legati da una forte amicizia con l’ex pornostar. Oltre ovviamente a ricevere l’affetto della figlia Mercedesz, rientrata dall’Isola dei famosi.