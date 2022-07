“Ha spoilerato la sua partecipazione al GF Vip”, Alfonso Signorini la esclude dal reality show

Esclusione d’eccellenza dal reality show a causa di uno spoiler: Alfonso Signorini non perdona e la fa fuori

Una nuova edizione del GF Vip è in dirittura d’arrivo, mancano meno di due mesi all’apertura della porta rossa ed il cast di gieffini va man mano a comporsi. Tuttavia, ci sono anche esclusioni che pesano.

Il tempo scorre e la data d’inizio del GF Vip 7 sembra essere programmata per lunedì 12 settembre, ciò vuol dire che mancano meno di due mesi all’inizio ed il cast va man mano formandosi. Lasciando indizi qua e là, Alfonso Signorini ha lanciato qualche piccolo spoiler su chi saranno i prossimi coinquilini, con riferimenti chiari e precisi. Appurata la presenza tra le opinioniste di Sonia Bruganelli e Orietta Berti, è stata smentita categoricamente la presenza di una terza opinionista di cui si è vociferato.

Nel frattempo i primi 20 nomi sembrano essere quasi certi, tra questi sono emersi quelli di Chadia Rodriguez, l’ex alunno de Il Collegio George Ciupilan, Ginevra Lamborghini (sorella di Elettra), Pamela Prati, Antonella Fiordelisi. Chi ha smentito categoricamente la sua partecipazione al reality show è Diego Maradona JR.

GF Vip 7, Elisa Esposito esclusa dal reality a causa dello spoiler

Tra i nomi più accreditati a fare il loro ingresso nella casa più spiata d’Italia c’era quello di Elisa Esposito che, a qualcuno non suonerà familiare, ma per i più giovani è la moda del momento: Elisa è una tiktoker, quella che ha diffuso la moda del parlare corsivo. Tuttavia, proprio in un video di TikTok, la creator avrebbe spoilerato la sua partecipazione al GF Vip ed Alfonso Signorini pare non avrebbe avuto grande piacere nel suo atteggiamento.

L’indiscrezione circa l’esclusione del reality arriva dall’esperto di gossip Amedeo Venza che su Instagram scrive: “Niente GF Vip per Elisa Esposito… l’insegnante di corsivo si sarebbe giocata la possibilità di entrare a far parte del programma proprio per via del suo spoiler annunciando che era stata convocata per un colloquio”. Qualora fosse confermato, sarebbe indubbiamente un’occasione sprecata per la giovane tiktoker.