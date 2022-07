Prime Video, lutto per una delle serie TV più amate: è stato ucciso sul set

Tragica morte sul set di una delle serie di Prime Video più amate di tutte: grave lutto di fronte agli occhi increduli dei colleghi

Quanto è accaduto sul set della serie della piattaforma di streaming di Jeff Bezos ha dell’incredibile eppure è stato realtà. Un evento spiacevole che ha lasciato tutti a bocca aperta: cos’è successo.

È accaduto tutto a North Henry Street, vicino a Norman Avenue, nel quartiere di Greenpoint, in America, martedì mentre erano intenti ad allestire il set per poter girare delle scene in quel luogo. Non un incidente, ma un vero e proprio agguato fatto da criminali ed un colpo di pistola esploso che gli ha segnato la vita. A ricostruire l’accaduto è il New York Times che ha raccolto la testimonianza di chi era effettivamente presente al momento degli spari.

La notizia della morte di John Pizarro è emersa col tempo, soltanto dopo l’ultimo saluto formale con la famiglia. Inizialmente, infatti, quando le forze dell’ordine si sono recate sul posto non sono riuscite a riconoscere immediatamente la vittima, soltanto col tempo è stato diffuso il suo nome.

John Pizarro è stato un addetto alla sicurezza il cui compito era quello di verificare che la strada fosse sgombra dai veicoli per poter girare gli episodi di Law & Order: Organised Crime senza che nessun terzo intervenisse nelle scene. Secondo la ricostruzione fatta dal New York Times, l’uomo si trovava all’interno di un’auto quando è arrivato l’aggressore che ha spalancato la portiera ed ha scaricato colpi di pistola tra la testa ed il collo che sono risultati essere fatali. A nulla sono serviti i tentativi di curarlo, nonostante sia stato immediatamente al Woodhull Hospital Center di Brooklyn dove i dottori hanno potuto solo constatarne il decesso.

“LAW & ORDER” crew member gunned down while sitting in his car.

The 31 year old male was preparing for the set for TV show “LAW and ORDER” before being shot by someone dressed in all black. pic.twitter.com/U6Eh3u3XjB

— Media On Blast (@mediaonblast) July 19, 2022