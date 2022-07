Manuel Bortuzzo prende le distanze da Lulù Selassiè: l’incredibile gesto

Manuel Bortuzzo sembrerebbe aver preso le distanze da Lulù Selassiè: ecco l’incredibile gesto del nuotatore dopo che l’ex fidanzata ha condiviso alcune foto in biancheria intima sul suo profilo social.

Il 9 giugno Lulù Selassiè ha compiuto 24 anni, che ha deciso di festeggiare in grande stile. Ha organizzato una festa presso il Gold Tower Hotel, che si trova in Campania. Secondo le ricostruzioni, sembrerebbe che ci fosse anche un accordo di sponsorizzazione: le principesse avrebbero dovuto portare i vip nell’hotel, ed in cambio non avrebbero pagato.

Secondo le foto ed i video che sono trapelati dalla festa di compleanno di Lulù Selassiè, sembrerebbe che non sia andato quasi nessuno alla sua festa. Alcuni avevano il Covid, altri erano impegnati sul lavoro. È molto interessante notare che ha distanza di settimane la principessa ha condiviso un set di foto proprio dalla stanza dell’albergo.

La reazione alle foto in biancheria intima di Lulù Selassiè

Le foto scattate in biancheria intima nel Gold Tower Hotel hanno subito fatto il giro del web. Sembrerebbe che le abbia viste anche l’ex fidanzato di Lulù Selassiè, Manuel Bortuzzo. Il fandom della coppia nata all’interno del GF Vip 6 che non è sopravvissuta alla vita dopo il reality show ha subito segnalato cosa stava succedendo.

Dopo che Lulù Selassiè ha pubblicato le foto in biancheria intima, il nuotatore avrebbe mostrato di essere infastidito dal gesto della sua ex. Ha quindi proceduto a cancellare le ultime foto rimaste nel suo profilo social di Instagram dove comparivano insieme. Avrebbe inoltre eliminato anche alcuni suoi commenti sotto le foto della principessa.

L’intervista che rivela perchè Manuel si è comportato in questo modo

Durante l’intervista rilasciata a Verissimo subito dopo la separazione da Lulù, Manuel aveva spiegato di essere ricorso ad un comunicato Ansa per ufficializzare la fine della relazione. Questo perchè, nonostante i problemi che lui sostiene ci fossero da diverso tempo all’interno della coppia, la Selassiè avrebbe continuato a fingere che tutto andasse bene.

Manuel Bortuzzo aveva spiegato a Silvia Toffanin che, secondo lui, tutto ciò che conta per Lulù Selassiè sono solo i like sui social e la visibilità. Per questo motivo, con un comunicato Ansa, aveva deciso di mettere fine a quella che lui considerava una messa in scena sui social che non gli è mai piaciuta.

Questo è il commento di Barù sotto le foto pubblicate in biancheria intima da Lulù Selassiè:

Questo è l’intero set di foto condivise su Instagram: