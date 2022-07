Isola dei Famosi, decisione sofferta dell’ex naufraga: ha detto addio all’Italia

Decisione ormai definitiva anche se sofferta di una ex naufraga dell’Isola dei Famosi, molto chiacchierata per le vicende personali

Ormai l’edizione 2022 dell’Isola dei Famosi è terminata da tempo, da quasi un mese. Ovvero da quando Nicolas Vaporidis si è aggiudicato il premio di miglior naufrago, battendo tutti al televoto.

Ma i concorrenti e partecipanti a questo reality show targato Mediaset fanno sempre parlare di sé. Oggi è tornata al centro delle cronache una vecchia naufraga, una showgirl che partecipò all’Isola dei Famosi addirittura nel lontano 2006, quando il programma era ancora in onda su Rai Due.

Ci riferiamo a Sara Tommasi, personaggio noto del mondo dello spettacolo, prima per aver partecipato all’Isola e ad altri diversi programmi di rilievo, come Paperissima o Veline. Ma successivamente per alcune scelte di carriera davvero particolari.

Sara Tommasi in fuga dall’Italia con il marito: “Ho bisogno di staccare la spina”

La notizia recente, confermata dalla stessa showgirl, è quella di un addio all’Italia per Sara Tommasi. La donna si è sposata col suo manager Antonio Orso, ma assieme hanno deciso di dare una svolta alla propria vita ed alle rispettive carriere.

Sara Tommasi, intervistata sul Corriere dell’Umbria, ha rivelato che assieme al marito è pronta a trasferirsi definitivamente in Egitto, sulle dorate spiagge di Sharm-el-Sheik.

Questa la confessione dell’ex valletta: “Questo spostamento è idoneo a noi come coppia, ma anche per il nostro lavoro. Abbiamo deciso di acquistare casa nel Resort Domina Coral Bay, realizzando il nostro sogno di vivere al mare e con il sole 365 giorni all’anno. Naturalmente, di tanto in tanto, torneremo in Italia, perché abbiamo interessi da gestire. Infatti, da poco, a Terni è stato aperto un nostro locale di ristorazione, ‘Pokè’. Ma in Egitto ipotizziamo una nuova vita a tutti gli effetti ma, soprattutto, goderci ancor più l’amore e la felicità che ci lega”.

Sara Tommasi e suo marito Antonio lavorano infatti anche a Sharm, in particolare presso l’Hard Rock Cafè di Nabq. Organizzano serate ed eventi, anche se la ragazza umbra è sempre molto legata all’Italia.

“Ho bisogno di staccare la spina e godermi un periodo di sole e relax lontano dall’Italia” – ha ammesso la Tommasi, dopo anni di vita agli eccessi. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi è stata molto chiacchierata per il suo ingresso nel mondo del cinema pornografico, successivamente dichiarando di essere stata raggirata e drogata pur di prendere parte a determinate produzioni.