Il Paradiso delle Signore 7, arriva il gesto estremo: scompare uno dei protagonisti? Le anticipazioni parlano di una svolta molto discussa

Uno dei personaggi più amati della serie è senza dubbio Roberto Farnesi che ora potrebbe essere clamorosamente a rischio per la nuova stagione. Il motivo è legato a Vanessa Gravina.

E’ indubitabilmente una delle serie televisive italiane più riuscite dell’ultimo lustro. Il Paradiso delle Signore tiene incollati al teleschermo milioni di telespettatori dalla fine del 2015 ed è pronta a tornare in prima serata a settembre, sempre su Rai 1. In questi giorni si inseguono le voci su possibili stravolgimenti del cast, tra nuovi arrivi e addii imprevisti. I fan sono molto legati ad alcuni personaggi in particolare, tra cui senza dubbio Umberto Guarnieri. Il commendatore, interpretato da Roberto Farnesi vive un intreccio sentimentale assai complesso con la contessa Adelaide, che potrebbe sfociare in qualcosa di drammatico.

In base alle anticipazioni proposte da alcune fonti del web, il personaggio interpretato da Vanessa Gravina potrebbe “estromettere” Farnesi dalla fiction.

Umberto nelle ultime puntate della sesta stagione aveva deciso di lasciare la contessa, vivendo un intenso innamoramento per la giovane Flora Ravasi, una delle commesse del negozio “Il Paradiso”. La scelta del commendatore non era andata giù alla donna e questo la porterà a compiere gesti estremi e anche cruenti.

Il Paradiso delle Signore 7, si teme un gesto estremo: il personaggio di Roberto Farnesi è a rischio

Il primo passo di Adelaide sarà quello di licenziare Flora dal Paradiso, dopo averla fatta soffrire con inganni e ripicche tipiche della sua perfidia. Non solo, perchè la sua furia si abbatterà proprio su Farnesi, con una vendetta violenta per cancellare il tradimento subito.

Proprio per questo molti dei fan della serie temono che il personaggio di Umberto possa essere fatto fuori dalla nuova stagione proprio a causa dei risvolti della trama. Essendo quello di Farnesi uno dei ruoli più amati dal pubblico, tutti sperano che alla fine non ci sia una morta improvvisa.

Di certo non mancheranno nuovi intrecci sentimentali, anche riguardanti gli altri protagonisti. Le novità sono dietro la porta e non resta che attendere con trepidazione l’arrivo di settembre e il ritorno in prima serata su Rai 1.