Ignazio Moser esce allo scoperto: “Io e Cecilia ci siamo allontanati”

Una delle coppie più belle ed amate dal web, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno vissuto un periodo di crisi profonda

I due ex gieffini hanno trovato l’amore, quello puro e semplice, quello reale e fatto di quotidianità, ma non senza difficoltà. È proprio l’ex ciclista ad aver raccontato del loro doloroso allontanamento.

Oltre ad essere partner in amore, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono anche spesso colleghi che vivono nel campo della moda. Dopo l’esperienza al Grande Fratello VIP sono riusciti a risalire pian piano nel mondo dello spettacolo e sui social, al di là dei due cognomi molto pesanti che si portano dietro. Negli anni il loro seguito è spropositatamente aumentato, proprio perché con la loro sincerità sono riusciti a trasmettere messaggi importanti alla platea.

Tuttavia, l’amore non è bello se non è litigarello, ed è questo il motivo per cui tempo fa, tra i due, c’è stato un allontanamento. Ai gossip è passata la storia della sfuriata da parte di Cecilia in un noto ristorante, ai danni di Ignazio e la crisi successiva che sembra poi essersi risolta. Ad oggi, infatti, l’ex ciclista ne parla non tanta serenità proprio perché stanno vivendo un momento tranquillo della loro relazione.

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez: “Abbiamo avuto un periodo di allontanamento”

Al magazine Chi, Ignazio Moser ha confessato di un periodo di allontanamento tra i due che, in realtà, ha fortificato la coppia: “A ottobre saranno cinque anni che stiamo insieme, abbiamo avuto un periodo di allontanamento che oggi consideriamo la prova della nostra capacità di superare anche i momenti difficili e ormai non abbiamo dubbi sul nostro amore, è sufficientemente solido per fare questo passo”.

Adesso è il momento di mettere su famiglia per i due e l’ex ciclista ammette che c’è la volontà da parte di entrambi: “La vogliamo entrambi, il prossimo traguardo è sicuramente quello”. Crisi passata, adesso la coppia non vede l’ora di poter rimettersi in gioco insieme.