Guendalina Tavassi cambia vita e va in Turchia: farà un lavoro inimmaginabile

Guendalina Tavassi ha sconvolto i suoi fan con la presentazione del suo nuovo lavoro, che la porterà in Turchia. Ecco di cosa si tratta e qual è stato l’iniziale riscontro che l’ex naufraga de L’Isola dei Famosi ha ricevuto dagli ammiratori.

Solitamente dopo l’esperienza in un reality show, i concorrenti trascorrono qualche mese in cui godono di ampia popolarità, e partecipano a molti eventi nei locali notturni. Molti di loro, come Pierpaolo Pretelli, Alessandro Basciano, Alex Belli, si offrono anche di lavorare come deejay, anche in coppia con altri professionisti.

Guendalina Tavassi ha deciso di seguire una strada completamente diversa. La spumeggiante naufraga de L’Isola dei Famosi ha deciso di cogliere l’occasione al volo per iniziare un’attività lavorativa che sembra essere cucita proprio sulla sua persona. Si occuperà di fare l’accompagnatrice, e forse anche la guida turistica, per un’azienda turca.

Guendalina Tavassi vola in Turchia: cosa succede

La passione di Guendalina Tavassi per la chirurgia estetica è nota. L’influencer è molto cambiata da quando ha partecipato all’undicesima edizione del Grande Fratello. Usa sicuramente dei filler per le labbra, ha fatto una rinoplastica ed una mastoplastica. Per tutti questi interventi estetici, sostiene di essersi recata in Turchia.

Secondo Guendalina Tavassi, i migliori chirurghi al mondo si trovano proprio in Turchia. I medici italiani andrebbero a frequentare da loro dei master per specializzarsi. Inoltre, la loro valuta molto debole e soprattutto l’alto tasso di inflazione – che quest’anno si attesta al 78,6%, fanno sì che il costo della vita nel paese ottomano sia molto basso per gli italiani.

Cosa farà l’influencer all’estero: ha trovato il suo lavoro ideale?

Guendalina Tavassi ha dunque deciso di accettare con entusiasmo la proposta di lavorare come accompagnatrice di piccoli gruppi di persone intenzionate ad operarsi in Turchia. Ha spiegato che lei non sarà sola: ci sarà anche il fidanzato Federico Perna. L’influencer ha invitato tutti gli interessati a compilare un modulo, promettendo tanto divertimento.

Guendalina Tavassi, che ha sottolineato di aver consigliato a tutti i suoi amici e familiari di andare in Turchia per gli interventi di chirurgia estetica, è rimasta un po’ perplessa dal riscontro inizialmente ricevuto dai fan. Sembrerebbe infatti che in molti siano disponibili a farsi un viaggio con lei nel paese della mezzaluna, ma solo per poterla conoscere.

Ecco alcuni fotogrammi dei video condivisi da Guendalina Tavassi riguardo il suo progetto di lavorare come accompagnatrice in Turchia.