Elisabetta Gregoraci segnata in maniera indelebile dal lutto: “Un dolore immenso”

Un grave lutto ha colpito Elisabetta Gregoraci nelle ultime ore. Infatti sui social la showgirl ha rivelato tutto il suo dolore per la scomparsa.

Nella giornata di ieri è andata in onda un’altra puntata di Battiti Live, come sempre su Italia 1 a partire dalle ore 21:20. Ovviamente la presentatrice della serata è stata come sempre Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri. Questa edizione sta vedendo il grande ritorno del grande pubblico e la versione itinerante dello show. Prima della nuova puntata la presentatrice ha avuto modo di raccontarsi con un’intervista a Tele Sette.

Sono tantissimi gli argomenti toccati, tra cui la perdita della sua mamma che ha combattuto e vissuto un vero e proprio calvario contro una malattia. Infatti parlando del dolorosissimo lutto la Gregoraci che ha affermato: “Ho dovuto imparare a cavarmela molto presto. Mia mamma si è ammalata quando avevo 15 anni e la sua perdita mi ha procurato un dolore immenso segnandomi in maniera indelebile“. Andiamo quindi a vedere le parole di Elisabetta durante l’intervista.

Elisabetta Gregoraci, dopo il grande lutto un periodo felice: “Sono fortunata”

Come abbiamo anticipato sono tantissimi gli argomenti trattati da Elisabetta Gregoraci nel corso dell’intervista. Infatti la presentatrice ha parlato anche del ritorno in televisione con Battiti Live. Al suo fianco ancora una volta avrà Alan Palmieri. Parlando del conduttore ha infatti confessato: “E’ una persona alla quale voglio un bene immenso. E’ un amico, oltre che un fantastico collega, un vulcano, un ragazzo pieno di energia positiva e, soprattutto, un puro, una persona perbene. Ci sentiamo anche durante l’anno“. Un rapporto che quindi va oltre quello professionale, con i due che sono dei veri e propri amici.

Quindi la Gregoraci ha parlato con estrema gioia del ritorno a Battiti Live. Ma non è finita qui visto che la conduttrice tornerà in autunno per approdare su Rai 2 nel nuovo programma condotto da Mara Maionchi, intitolato ‘Nudi per la vita‘. Secondo le prime indiscrezioni circolate una serie di vip dovrebbe spogliarsi per una causa di beneficenza. La Gregoraci infatti si sta godendo questo periodo magico ed ha chiuso l’intervista affermando: “Sono felice e fortunata“.