Divorzio Totti-Ilary Blasi, spunta un retroscena: “Francesco è venuto meno a un patto”

Arriva un retroscena succoso sul divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi: pare che l’errore dell’ex calciatore sia stato determinante

Ovviamente in questi giorni il mondo del gossip nostrano è concentrato soprattutto sulla rottura clamorosa tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Dopo 17 anni di matrimonio, i due personaggi noti si sono detti addio.

Il divorzio vero e proprio dovrà ancora consumarsi, ma nel frattempo i siti web ed i giornali scandalistici stanno indagando per scoprire le reali cause della rottura. Non mancano le voci secondo cui entrambi i coniugi avrebbero da tempo iniziato nuove frequentazioni intime.

L’ultima clamorosa indiscrezione l’ha lanciata il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, grande amico di Ilary Blasi. Pare che la colpa vera e propria della rottura pubblica e definitiva sia di Totti, il quale avrebbe commesso un autogol piuttosto evidente rispetto ai precedenti accordi con Ilary.

Ilary Blasi e Francesco Totti: il patto segreto tradito dall’ex calciatore della Roma

Secondo il suddetto magazine, tra Ilary Blasi e Francesco Totti ci sarebbe stato da tempo un patto segreto ed intimo. I due avevano già deliberato per una rottura, visto che i sentimenti dell’uno per l’altra erano ormai sostanzialmente cambiati.

I due coniugi avrebbero deciso di ‘aprirsi’ a nuove conoscenze, con Totti che da qualche mese aveva anche iniziato ad uscire con Noemi Bocchi. Il patto non scritto spiegava come sia Ilary che Francesco avrebbero potuto frequentare chi volevano, senza però uscire allo scoperto o farsi pescare in pubblico.

Ma di recente sono fuoriuscite le immagini di Totti in compagnia della Bocchi e addirittura in prossimità dell’abitazione di quest’ultima. Foto che hanno di fatto rotto l’idillio ed il patto, costringendo dunque Ilary Blasi a rompere pubblicamente con il marito e decretare il futuro divorzio da entrambe le parti.

Cambia la pubblicità di Ilary Blasi: il motivo

Intanto fa sorridere la decisione della Lenor, marchio di detersivi e della cura del corpo di cui Ilary Blasi è testimonial. In un noto spot televisivo, la conduttrice recita una sorta di parallelismo tra il matrimonio e l’igiene della casa.

Negli spot mandanti in onda negli ultimi giorni si nota un cambiamento evidente. Durate le battute di Ilary, la parola ‘matrimonio’ è stata sostituita e ridoppiata con la parola ‘profumo’, per evitare controsensi e soprattutto per mettersi al passo con gli eventi più noti.