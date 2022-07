Arisa e Vito Coppola, storia di un amore possibile? La dedica della cantante

Arisa ha fatto una bellissima dedica a Vito Coppola, proprio in questi giorni di metà luglio in cui sembrava stesse annunciando la loro separazione.

All’improvviso, Arisa ha condiviso un’intervista a Paolo Crepet riguardo la Legge della Reciprocità. Queste le parole che si sentono nel video: “È la Legge della Reciprocità. Se lui non fa, non vedo perchè devo farlo io per lui. Voi fate qualcosa per qualcuno che per voi non fa niente? Io no. Io nella vita non ho mai fatto qualcosa per chi non fa niente“.

Subito dopo, ha pubblicato la copertina di un libro dal titolo eloquente: “Storia di un amore possibile” di Niccolò Agliardi. Come se ciò non bastasse, poco prima aveva scritto una frase sibillina su Instagram: “Stasera ho cantato a Teramo. Anche lì un po’ ridicola, non ho cantato in playback ma comunque un po’ ridicola. Ultimamente, mi sento un po’ ridicola“.

Arisa, la dedica per Vito Coppola: sarà amore a distanza?

La popstar Arisa ha continuato a mandare messaggi contraddittori per diversi giorni, sintomo che qualcosa stava succedendo. Il 20 luglio ha fatto un annuncio molto importante: Vito Coppola si sta trasferendo a Londra. Non è chiaro per quanto tempo ci rimarrà, ma sarà impegnato in un progetto che dovrebbe durare un anno.

Vito Coppola dovrebbe prendere parte a Strictly Come Dancing Live, che è un format televisivo a lui molto familiare, esportato in oltre quaranta paesi nel mondo. Si tratta infatti della versione originale di Ballando con le Stelle: nell’ultima edizione in cui è stato vincitore ha potuto conoscere conoscere, e forse di innamorarsi, di Arisa.

La lontananza metterà fine alla loro relazione? I cuori dicono di no

Arisa ha scritto sul proprio profilo Instagram: “Da oggi questo patatino inizia una nuova vita altrove. Non lasciamolo solo e continuiamolo a sostenerlo“. Il ballerino ha spiegato sui social network che il 20 luglio è stato il suo primo giorno a Londa, e che cercherà di condividere più dettagli possibili per coinvolgere nell’esperienza i suoi fan.

Arisa e Vito Coppola si sono scambiati messaggi di affetto sui social network, allontanando così le voci di un brutto distacco fra i due. La cantante ha spesso raccontato di sentire l’esigenza di trascorrere ogni momento con il ballerino, che invece ha sempre rivendicato la sua libertà ed i suoi spazi: la loro storia potrebbe continuare a distanza?

Queste sono alcune delle Storie condivise da Arisa su Instagram il 20 di luglio:

Ecco il video di Paolo Crepet condiviso da Arisa: