Vanessa Incontrada, stop improvviso che fa male: i programmi sono da rivedere. Lei intanto è già tornata sul set

Nelle ultime ore Vanessa Incontrada ha fatto emozionare tutti i suoi fan postando un messaggio fi auguri speciali. Quelli per il figlio Isal che oggi compie 14 anni;: ha scelto una sua immagine a San Siro, per vedere l’Inter che ama, e ancora una volta ha espresso tutto il suo orgoglio di mamma.

Una bella parentesi in una giornata non esaltante dal punto di vista lavorativo. Perché adesso sono arrivati i risultato degli ascolti tv relativi al 18 luglio e per lei non sono buoni. In prima serata infatti ha vinto su Rai 1 la partita Italia-Belgio per gli Europeo di calcio femminile: 2.914.000 spettatori pari al 18.2% di share. Su Canale 5 invece la replica di Zelig ha totalizzato 2.082.000 spettatori pari al 15.9% di share. E ancora, su Rai 3 Report ha messo insieme 767.000 spettatori pari ad uno share del 5% mentre su Rete 4 Zona Bianca un ascolto medio di 806.000 spettatori con il 6.4% di share.

Vanessa però è già pronta per tornare protagonista in prima serata sempre su Canale 5. In questi giorni ha cominciato le riprese di Fosca Innocenti 2, una delle più belle sorprese nella stagione delle fiction Mediaset. E tornerà anche con Claudio Bisio per nuove puntate di Zelig.

Vanessa Incontrada, stop improvviso: ma Canale 5 rialza comunque la testa

Nell’Access Prime Time su Canale 5 Paperissima Sprint, senza la concorrenza di Techetecheté è stato visto da 2.624.000 spettatori con uno share del 15.9%. Su Rai3 Viaggio in Italia mette insieme 850.000 spettatori (5.5%) e Un Posto al Sole 1.346.000 spettatori (8%). Su Rete 4 Controcorrente ha totalizzato 813.000 spettatori all’ascolto (5.1%), nella prima parte e 897.000 spettatori (5.4%) nella seconda parte.

E ancora, nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena ha raccolto 3.317.000 spettatori (27.4%) e su Canale 5 la replica di Avanti un Altro! ha coinvolto 1.837.000 spettatori (16%). Su Rete4 Tempesta d’Amore ha messo insieme 666.000 individui all’ascolto (4.6%).

Infine nel Daytime Pomeriggio su Rai1 Don Matteo 8 ha ottenuto 1.312.000 spettatori (12.8%) nel primo episodio e 1.327.000 spettatori (15.3%) nel secondo episodio. Sei Sorelle ha totalizzato 927.000 spettatori con l’11.6% ed Estate in Diretta è salito a 1.316.000 spettatori (16.4%). Su Canale 5 Beautiful è stato visto da 2.297.000 spettatori con il 19.8% e Una Vita da 2.151.000 spettatori con il 20.8% di share. A seguire Un Altro Domani con 1.887.000 spettatori con il 20.5% e Terra Amara con 1.836.000 spettatori pari al 22.5% di share.