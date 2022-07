Ultim’ora GF Vip 7, addio definitivo: telespettatori increduli

Notizia inaspettata per i fan del Grande Fratello Vip: cambiamento a sorpresa in vista della settima edizione che comincerà a settembre

Grande, grandissima attesa per l’inizio del GF Vip 7, la nuova edizione del reality show più seguito e chiacchierato della televisione italiana. Canale 5 sta già lavorando alla programmazione di tale show.

Alfonso Signorini resterà al timone della conduzione. Al suo fianco, come opinioniste fisse del nuovo GF Vip saranno presenti Sonia Bruganelli, anche lei confermatissima, e la popolare cantante Orietta Berti.

Ma c’è ancora tanta curiosità ed indecisione sul cast che farà parte del GF Vip 7 a partire dal mese di settembre. Conferme, smentite e novità sono sempre all’ordine del giorno, con Alfonso Signorini che si diverte a lanciare indizi sui prossimi protagonisti all’interno della casa.

Secche smentite inaspettate sul cast del GF Vip 7: “Loro non ci saranno”

Molti i nomi che sono circolati in queste settimane estive, così come i rumors sui protagonisti del GF Vip 7. Alcuni di questi hanno ottenuto conferme ufficiali e dunque entreranno da subito nella casa più nota della TV italiana.

Nel cast al 100% vedremo il ritorno di Pamela Prati, la cantante Chadia Rodriguez, le influencer Ginevra Lamborghini e Antonella Fiordelisi, Diego Maradona junior e l’ex volto de Il Collegio George Ciupilan.

Altre indiscrezioni che nei giorni scorsi apparivano come reali e concrete sono invece cadute nel vuoto. Niente ufficialità, solo smentite definitive per alcuni nomi altisonanti che dunque non entreranno a far parte del GF Vip 7.

Come per esempio per quanto riguarda Elisa Esposito. La chiacchieratissima tiktoker milanese che sta divenendo una celebrità (anche molto discussa) per le sue lezioni di corsivo, proponendo ironicamente una lingua che scimmiotta il dialetto giovanile di Milano.

Sembrava certa la presenza di Elisa Esposito, che ha anche confermato i contatti con la produzione, nel prossimo GF Vip. Invece la giovane tiktoker non farà parte del programma, facendo intendere come non sia ancora matura la partecipazione ad uno show così lungo ed impegnativo.

Smentite secche anche per altre presunte presenze all’interno del GF. L’attrice argentina Brenda Asnicar, famosa fin da giovanissima per aver preso parte a Il Mondo di Patty, non ci sarà. Così come l’ex tronista di Uomini e Donne Giulio Raselli, nonostante avesse dichiarato di essere pronto a partecipare alla nuova edizione.