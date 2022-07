Totti-Blasi, cambia tutto: arriva il clamoroso dietrofront. Altra novità per quanto riguarda una delle coppie più discusse del momento

La loro separazione è finita sulle prime pagine di giornali e tv e ha sconvolto moltissimi fan. L’ex capitano della Roma e la presentatrice di Mediaset hanno sconvolto anche il palinsesto di Rai 1.

La fine di una storia d’amore così mediatica è sempre un tuffo al cuore per moltissimi fan e appassionati. Specie poi se i due protagonisti hanno regalato immagini da copertina, come coppia perfetta, da favola. Francesco Totti e Ilary Blasi hanno incarnato il cliché del calciatore con la “letterina” che tanto andava nei primi anni 2000. Bellissimi entrambi e con una famiglia composta da tre splendidi figli, impossibile desiderare di più. Eppure anche le fiabe non sempre hanno un lieto fine. Il clamore della separazione ha investito giornali e tv, portando addirittura a modificare i palinsesti televisivi della Rai. Direte ma cosa c’entra questo? Facile, perchè a Viale Mazzini hanno deciso di anticipare la messa in onda del documentario “Mi Chiamo Francesco Totti” (già proposto da Sky lo scorso anno), proprio per cavalcare l’onda di interesse che si è venuta a creare.

Totti-Blasi, cambia tutto: La Rai stravolge il palinsesto dopo la loro separazione

Secondo gli iniziali piani di Rai 1, la messa in onda sarebbe dovuta avvenire in autunno, mentre ora il tutto è stato anticipato al prossimo 25 luglio. Il format realizzato da Alex Infascelli, “Mi Chiamo Francesco Totti”, ha riscosso già un ottimo successo sulla tv satellitare, oltre al giudizio positivo della critica dopo la distribuzione nelle sale cinematografiche a partire dal 19 ottobre 2020. In anteprima venne presentato infatti durante il Festival del Cinema di Roma 2020, in pieno periodo Covid.

La storia è incentrata tutta su quel 28 maggio 2017 e a ritroso sulla carriera dello straordinario campione della Roma e della Nazionale italiana di calcio. Basato sul libro “Un Capitano”, realizzato dall’ex numero 10 e Paolo Condò, riserva una larga pagina anche all’amore con Ilary e alla loro bellissima famiglia.

Purtroppo ora questo è il passato, mentre l’attualità parla di separazione e divisione patrimoniale. Le ultime indiscrezioni parlano di avvocati a lavoro per trovare la quadra sui tanti beni posseduti dalla coppia. Una trattativa che al momento non sembra nemmeno così semplice. Un finale che molti avrebbero sperato di non vedere.