“Stavo per ammazzarmi”, Giulia Salemi si spaventa in diretta: cos’ha rischiato – VIDEO

Spavento ripreso dallo smartphone e l’evidente espressione di Giulia Salemi che non ha lasciato alcuno spazio a interpretazioni: cos’è successo

L’influencer si sta godendo un po’ di relax in compagnia della sua dolce metà e, come sempre, ha condiviso tutto ai suoi follower, anche il momento in cui ha rischiato grosso: ecco come sono andate le cose.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono indiscutibilmente una delle coppie più amate del web ed è per questo motivo che contano un numero di follower ed amanti delle loro avventure insieme. La coppia si gode, di tanto in tanto, piccoli sprazzi di vacanze, mai separati l’uno dall’altro e condividono ogni momento con coloro che li amano. Spesso e volentieri i due hanno raccontato anche di varie disavventure, come nell’ultimo caso della Salemi.

Dalla loro avventura insieme nella casa più spiata d’Italia fino ai social, l’influencer e l’ex velino hanno avuto la capacità di attrarre quanti più fan condividendo scene quotidiane del loro amore sincero. I Prelemi -così amano chiamarsi gli amanti della coppia- non si contano più ed affollano i social con i messaggi d’amore per i due, anche nei momenti di spavento.

Giulia Salemi vittima di Pierpaolo Pretelli: lo scherzo che l’ha fatta rischiare grosso

Su Instagram, nelle scorse ore, Giulia Salemi in sella ad una bicicletta pedalava con accanto Pierpaolo Pretelli a bordo di un auto che proseguiva al suo stesso passo. Un momento molto simpatico in cui l’ex velino gli ha detto: “Sei pronto alle domande ‘ma perché tu sei in bici e lui è in macchina?'” scimmiottando la voce degli utenti curiosi e lei stessa ha risposto “perché io faccio sport, andare in bici mi diverte molto” e nel mentre continuava a pedalare.

In un secondo video, invece, Pierpaolo Pretelli suona il clacson che fa sobbalzare la Salemi che non si aspettava quel rumore e stava per perdere l’equilibrio: “Amore ma porca tr**a, sei stupido?!” con sonore risate dell’ex velino in sottofondo. Come didascalia, l’influencer ha scritto: “Non è normale, stavo per ammazzarmi”. Un simpatico teatrino tra la coppia che, più complice che mai, ha condiviso anche questo momento di ilarità.