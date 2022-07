Sconvolto il mondo della musica italiana: è stata trovata morta

Una notizia scioccante ha sconvolto tutti quest’oggi, in particolare il mondo della musica e dello spettacolo italiano vista la sua vicinanza

Un momento davvero assurdo e terribile quello che sta attraversando uno degli artisti contemporanei più apprezzati d’Italia. Problemi da tutti i punti di vista, tra lavoro, salute e affetti più stretti.

Un lutto oggi ha letteralmente sconvolto il suddetto artista, ma anche tutto il mondo della musica italiana. Un dramma improvviso che nessuno si sarebbe mai aspettato e che sta facendo il giro del web.

Il personaggio in questione è il compositore Giovanni Allevi, artista a tutto tondo considerato un genio musicale. Allevi stamattina è stato letteralmente svegliato da una notizia che non avrebbe mai voluto ricevere.

Trovata morta la sorella di Giovanni Allevi, la notizia è arrivata in mattinata

Nella notte è stata trovata morta la sorella di Giovanni Allevi. Il compositore marchigiano ha appreso la notizia in mattinata, dopo che la donna molto legata a lui è stata reperita senza vita nel suo appartamento ad Ascoli Piceno.

Maria Stella Allevi, questo il nome della donna scomparsa, potrebbe aver deciso di togliersi la vita in casa durante la scorsa notte. Questo riferiscono le prime fonti vicine agli inquirenti di Ascoli, giustificando in questo modo il dramma.

I Carabinieri sono intervenuti sul posto in mattinata. Maria Stella viveva da sola in casa e faceva l’insegnante nel capoluogo marchigiano. Diplomata al Conservatorio come il fratello, era anche una pianista. Non sono stati rinvenute lettere o messaggi di ogni genere che facevano presupporre l’ipotesi di un suicidio.

Una notizia terribile per Allevi e per il mondo della musica italiana. Soprattutto visto il momento particolarmente difficile del compositore. Infatti Giovanni Allevi ha scoperto da qualche settimana di essere affetto da un mieloma, un tumore del sangue che lo ha colto improvvisamente e per il quale sta attraversando un delicato ciclo di terapie.

L’uomo, che ha composto una melodia per violoncello intitolata proprio Mieloma e dedicata a chi sta combattendo il cancro, dovrà sopportare anche un dolore immenso come l’improvvisa perdita di una sorella. Veramente un momento da dimenticare e ricco di drammi per Allevi e la sua famiglia.