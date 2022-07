Regina Elisabetta, incredibile rifiuto di Meghan: lo si è saputo solo adesso

Ci sarebbe stato da parte di Meghan Markle un secco rifiuto ad alcune insistenti richieste da parte della Royal Family e, soprattutto, della regina Elisabetta II. Ecco cosa rivela un libro riguardo il comportamento della moglie di Harry.

Durante la celebre intervista con la giornalista americana Oprah Winfrey, c’è un passaggio molto importante in cui Harry Windsor fa una dichiarazione riguardo quello che sarebbe potuto essere ruolo di Meghan Markle all’interno della famiglia reale. Il secondogenito di Diana vedeva in sua moglie come la degna erede di sua madre e principessa del popolo.

Secondo Harry, questo avrebbe causato delle invidie a palazzo, perchè secondo lui Meghan sarebbe stata molto brava a portare avanti il lavoro umanitario, proprio come sua madre. Se quindi l’indice di popolarità fra i sudditi inglesi è sempre stato molto basso per la duchessa di Sussex, sarebbe perchè la Royal Family non l’ha mai sostenuta.

La Markle come Lady Diana? Perchè è sbagliato

La versione del principe Harry riguardo gli avvenimenti che li hanno portati a trasferirsi in America e rinunciare al titolo di senior royals sono smentiti da un libro appena pubblicato. Nel volume di Tom Bower, Revenge: Meghan, Harry and the war between the Windsors, la versione dei fatti esposta è completamente diversa.

Bower conferma che Meghan sarebbe stata illusa da Harry e dal suo team personale, composto da professionisti di Hollywood. Avrebbe dunque iniziato a credere di poter raccogliere l’eredità della principessa Diana. Sembrerebbe che per loro questo significasse fare un po’ di attività sociale, senza curare la personalità e la presentazione della Markle.

Meghan Markle, il secco rifiuto alla regina Elisabetta: cosa è successo

La principessa Diana fu molto amata anche dal popolo al di fuori dell’Inghilterra per la sua fragilità e le opere di bene compiute nel corso degli anni. Meghan non si sarebbe confrontata riguardo la gestione della sua immagine con gli altri membri della Royal Family. Ciò avrebbe contribuito ad aumentare il disagio verso il gossip sulla famiglia di origine.

Secondo Bower, la regina Elisabetta avrebbe cercato di spingere la duchessa di Sussex ad un incontro con la sua famiglia di origine. In particolare, le avrebbero chiesto esplicitamente di andare in Messico a trovare suo padre e chiarire la situazione. Questo anche per silenziare i continui scandali che arrivavano da parte dei suoi familiari.