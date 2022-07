Rita Dalla Chiesa ancora sconvolta per il lutto: “Non va mai via”. Il ricordo è sempre vivo e in alcune occasioni brucia ancora di più

Ci sono le fiction liberamente ispirate alla realtà. E poi ci sono quelle che nella vita vera pescano a piene mani, come quelle che nel tempo sono state dedicate alla vita e alla morte di Paolo Borsellino. Ricordi che servono soprattutto a chi non ha vissuto in prima persona quella pagina di storia ma che fanno ancora male.

C’è però chi le vive in prima persona con sentimenti differenti. Come Rita Dalla Chiesa che conosce bene la realtà di Palermo e quegli anni di fioco,. Dieci anni prima di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, la mafia aveva ucciso suo padre, il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, la moglie e un agente di scorta.

Il 3 settembre saranno passati 40 anni, mentre oggi 19 luglio sono trent’anni dalla strage di via D’Amelio e per la popolare giornalista e conduttrice è una ferita sempre aperta. Lo ha ammesso con un post commosso: “E’ un dolore che non va mai via, che ti rimane attaccato alla pelle, che si rinnova nel ricordo di altri dolori, di altre famiglie…

E’ un dolore che non va mai via. Che ti rimane attaccato alla pelle.Che si rinnova nel ricordo di altri dolori,di altre famiglie.Che nessuno, anche la persona che ti ama di più’,se quel dolore non l’ha attraversato, potrà mai capire il senso che tenti di dare alla tua vita. — rita dalla chiesa🇮🇹 (@ritadallachiesa) July 17, 2022

Rita Dalla Chiesa ancora sconvolta per il lutto: anche questa volta non ha resistito

Un post che è stato molto commentato dai suo follower, che comprendono perfettamente il dolore personale di Rita Dalla Chiesa nel rivivere certe pagine di storia. Perché se è vero che sono passati molti anni, quella resta una ferita ancora aperta nella storia italiana e nella sua personale personale.

Rita in un altro post ha confessato che avrebbe voluto, almeno questa volta, non guardare il film tv con Giorgio Tirabassi come protagonista principale in prima srata su Canale 5. Ma alla fine non ha resistito: “Mi sembrerebbe di tradire la nostra storia…Straziante la scena in cui lui piange sotto la pioggia per la morte di Falcone…”. un modo per essere partecipe e per farsi apprezzare ancora di più dai suoi fan.