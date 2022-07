“La famiglia si allarga”: Michelle Hunziker, l’annuncio che nessuno si aspettava – VIDEO

La famiglia di Michelle Hunziker si allarga. L’inaspettato ed incredibile annuncio è arrivato nel pomeriggio del 19 luglio, durante le vacanze in Sardegna della soubrette di Mediaset. Ecco il video e cosa è successo.

L’annuncio della separazione fra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi è arrivato a gennaio 2022, ma i ben informati sostengono che il matrimonio fosse già finito da almeno un anno. Secondo quando riporta l’esperto di gossip Alessandro Rosica, l’erede della casa di moda avrebbe tradito più volte la soubrette durante gli otto anni di matrimonio.

All’improvviso, però qualcosa sarebbe cambiato. Sembrerebbe infatti che la Hunziker si sia innamorata davvero della persona che stava frequentando, e quindi si è optato per ufficializzare la separazione. La presentatrice è stata vista più volte, sia in Sardegna che in Francia, in delle brevi vacanze con il medico Giovanni Angiolini.

La famiglia della Hunziker si allarga: il tenero annuncio

Sono passati pochi mesi dalla separazione con Tomaso Trussardi, ma Michelle Hunziker sembra paradossalmente essere molto serena e felice. Molte cose sono cambiate nella sua vita, a cominciare dal netto taglio di capelli, dopo una vita che aveva la stessa acconciatura. Ha anche avviato un suo marchio di prodotti per il benessere, Goovi.

Di certo, nessuno si aspettava l’annuncio che Michelle Hunziker ha fatto nel pomeriggio del 19 luglio, quando ha reso noto che la sua famiglia si è allargata. In un breve video, ha mostrato i suoi figli, che dalla separazione non oscura più in viso, mentre interagivano con il nuovo membro della famiglia Hunziker.

L’arrivo di Lilly Junior in famiglia: perchè ha scelto questo nome

Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker avevano una passione in comune, ovvero quella per i cani. Il simbolo del marchio di moda Trussardi è un levriero, che i due ex coniugi avevano adottato. Odino è diventato infatti in poco una vera e propria star del web. La soubrette ha anche un barboncino toy, Leone, che ha adottato nel 2017.

Recentemente, Michelle Hunziker ha assistito alla morte di Lilly, anche lei un barboncino toy come Leone, che aveva 11 anni. Questo lutto deve averla segnata molto, tanto che ha deciso di adottare un nuovo cane e di chiamarlo Lilly Junior. La seconda figlia della soubrette, Sole, sembra essere impazzita dalla gioia nel vedere la nuova arrivata.

Ecco il tenerissimo annuncio di Michelle Hunziker riguardo la sua famiglia che si allarga: