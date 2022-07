Emma Marrone ed Elodie ai ferri corti: “L’ho delusa”. I motivi del litigio

Emma Marrone ed Elodie, da amiche a nemiche giurate? La rivelazione sul loro rapporto, che si è trasformato in maniera improvvisa

Spesso nel mondo dello spettacolo e della canzone si creano rapporti incredibili, indissolubili, di grande amicizia e collaborazione. Come quello nato tra due protagoniste del talent show Amici.

Stiamo parlando del feeling tra Emma Marrone ed Elodie Di Patrizi. Due vere e proprie star della musica pop italiane, oltre che due icone sexy seguitissime anche sui social. Emma ed Elodie si sono conosciute proprio al talent di Maria De Filippi.

Era il 2015 quando Elodie tentò la scalata ad Amici e fu aiutata da Emma Marrone, già vincitrice nel 2009-2010 ed entrata nello staff cantanti del programma. Tra le due ragazze ed astri nascenti della musica nacque un rapporto di stima ed amicizia.

Elodie svela la rottura nel rapporto con Emma Marrone e fa mea culpa

Elodie ed Emma non hanno smesso di sentirsi e di supportarsi. Ma non hanno un rapporto stretto, soprattutto dal punto di vista professionale, come in passato. A spiegarne i motivi è stata proprio la cantante romana.

Intervistata da Peter Gomez a La Confessione sul canale Nove, Elodie ha parlato proprio del rapporto con Emma e dell’allontanamento dopo Amici: “Abbiamo finito di collaborare dopo Amici e ci siamo allontanate. Credo di averla delusa. Perché lei ha fatto tanto per me, ci teneva ma io avevo altre idee e progetti, ho deciso di lavorare da sola anche se le voglio molto bene”.

In pratica Elodie ha parlato di diversi punti di vista sul proseguo di carriera: “Avevo un modo di vedere le cose diverso da quello di Emma. Anche nei progetti futuri, da quando mi sono allontanata da lei ho iniziato a fare tutt’altro. Forse sono stata ingenua nella maniera di pormi. Però ci vogliamo bene, quando ci incontriamo ci aggiorniamo sulle nostre vite, anche se ognuno fa la sua”.

Probabilmente Emma ipotizzava per Elodie un certo tipo di processo musicale, da cantautrice più impegnata e seriosa, visto che da giovanissima per vocalità fu persino accostata alla leggendaria Mia Martini. Invece la ragazza romana ha scelto di sfociare nel pop totale, regalando delle hit e dei successi soprattutto nel periodo estivo.