Can Yaman re di Roma: l’ultima decisione è davvero incredibile. Il modello e attore turco è di fronte ad una scelta molto importante per il suo futuro

Oltre a ricoprire un ruolo importante sul piccolo schermo, l’ex di Diletta Leotta è pronto a diventare anche imprenditore in Italia, con l’apertura di un ristorante di carne a Roma.

Dopo essere uscito dal gossip per la storia con Diletta Leotta, Can Yaman è rimasto comunque al centro dell’attenzione su Instagram e non solo. L’attore e modello turco ha una grande connessione con l’Italia e a breve lo ritroveremo protagonista sul piccolo schermo con la serie Viola come il mare. Da settembre andrà in onda su Canale 5 e lo vedrà come protagonista al fianco di Francesca Chillemi. Non solo, perchè sempre per il piccolo schermo è in fase di studio la produzione di Disney+ di El Turco, per il quale però ancora deve essere allestito il set. Insomma diversi progetti in rampa di lancio ma che non sono gli unici che stanno catturando l’attenzione del bellissimo attore. In questi ultimi giorni si parla infatti di lui anche per un altro tipo di attività, ovvero quella della ristorazione. Sulla falsariga di quanto fatto dal suo illustrissimo connazionale, Salt Bae (all’anagrafe Nuster Gökçe), Can Yaman vorrebbe aprire qualcosa di simile alla catena di steak house Nusr-Et.

Can Yaman re di Roma: vuole aprire un ristorante in stile Salt Bae

Il luogo scelto per il grande passo sarebbe Roma, con un budget di avvio di circa 52,5 milioni di lire turche, ovvero circa 3 milioni di euro. Un ristorante di sola carne e con altissimi standard qualitativi. Un’indiscrezione che ha già mandato in visibilio le moltissime fan del modello turco, attratte dal fatto di poterlo incontrare all’interno del nuovo locale.

D’altronde la sua passione per la cucina non è tenuta nascosta nemmeno su Instagram, dove spesso si fa immortalare mentre è intento a cucinare o a grigliare, sia pesce che carne.

Un piccolo indizio che potrebbe aiutare a capire la prossima mossa. Nel frattempo Can si sta rilassando in vacanza e ha trascorso l’ultimo week end in Riviera Romagnola. E’ stato visto nei locali notturni più famosi della zona, dopo il consueto allenamento quotidiano sotto la luce del sole.

L’accoglienza italiana come al solito è stata top nei suoi confronti, come testimoniato da lui stesso attraverso le storie sui social.