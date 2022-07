“Non ti allargare”, Belen Rodriguez avverte una collega: fuoco e fiamme per il suo Stefano

Adesso che ha ritrovato suo marito, Belen Rodriguez non ha intenzione di perderlo mai più e mette i primi paletti

Finalmente la coppia più amata dallo showbiz è tornata a far sognare i propri fan, ma se è di minestra riscaldata che si parla, vuol dire che i due dovranno faticare a lungo prima di poter trovare un equilibrio che la showgirl argentina vuole stabilire quanto prima.

Niente grandi annunci, nessun chiarimento circa i motivi, ad un certo punto Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno preso strade diverse. Due buon genitori che, però, sono diventati estranei tra di loro ed hanno cominciato a divertirsi su diverse strade: da un lato il mondo del gossip parla di uno showman partenopeo che si è dedicato al lavoro ed alla vita lussuosa, con qualche donna, senza mai impegnarsi. Dall’altro c’è tutto quanto passato alla cronaca rosa sulla showgirl argentina con Antonio Spinalbese, fino a Luna Marì.

Quello che conta, ad ogni modo, è che adesso Stefano e Belen siano tornati sui propri passi ed hanno portato grande gioia tra i follower, nonché a Santiago che finalmente può godersi insieme i suoi genitori, senza dover fare da “pacco” sballottato di qua e di là. Tuttavia, sul rapporto appena instaurato emergono nuovi dettagli.

Belen Rodriguez pone dei paletti: la collega di Stefano De Martino è stata avvisata

Una romantica foto al tramonto, quell’ombra con effetto ‘vedo non vedo’ ed un bacio che tutti aspettavano: Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati insieme anche con un post sui social. Tuttavia, il loro rapporto va ben definito per evitare che finiscano come le ultime volte e la showgirl argentina ha tutte le intenzioni di proteggere con le unghie la sua famiglia.

Secondo quanto riportato da Dagospia, Belen sta già mettendo dei paletti nella coppia e, in particolare, avrebbe lanciato un avvertimento: “Gira voce che la showgirl argentina abbia voluto lanciare un messaggio preciso a una vispa ragazza della tv: è mio marito, non ti allargare. Di chi si tratta?”. Sebbene al momento non è ancora noto chi è il nome che la showgirl argentina non vuole vedere accanto a quello del suo uomo, non è escluso che presto ci sarà qualche dettaglio in più che ci farà capire chi è.